Szakmára fel: még mindig nem elég fiatal szerez szakmát

Szeptembertől az ország 23 iskolájában beindul az okleveles technikusok képzése is, itt az egyetemi és a technikumi tananyagok összhangja miatt a diákok az érettségi és a szakma mellett kreditpontokat is kapnak, így fél évvel lerövidíthetik az egyetemi képzésüket. Hogy a szakképzést és a felé irányuló érdeklődést tekintve mi a helyzet Baranyában, ennek jártunk utána.

Papp Juditot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás Bizottság elnökét, a Manifaktor Kft. ügyvezetőjét elsőként arról kérdeztük, hogy a fiatalok szakképzésben lévő szerényebb jelenlétének hosszabb távon milyen következménye lehet a gazdaságra.

– Nincs könnyű dolga a HR Bizottságnak, mert éppen csak felállt, és máris a pandémia hatásaira kellett reagálnunk. Igyekeztünk olyan jellegű feladatokra fókuszálni, amelyek ebben az időben segítséget jelentenek a vállalkozásoknak, akár jogi, akár gyakorlati támogatásra gondolok, amivel koordináltan át tudják vészelni ezt az időszakot. A jövőkép szempontjából az lesz számunkra a legnagyobb feladat, hogy egyrészt a befektetők felé prezentáljuk a régió munkaerejének képét, másrészt erősítsük a helyi lakosságban, a helyi munkaerőben azt az identitást, hogy érdemes itt maradni, ebben a régióban dolgozni. A HR Bizottság feladata lehet összegezni, megmutatni a már meglévő információkat, hogy ez is azt prezentálja: munkaadói szempontból mire vagyunk képesek a régióban. Ezzel fel tudjuk hívni a fiatalok figyelmét, esetleg képesek vagyunk hatni a továbbtanulásukra, és nyilván a munkaerőpiacon a megfelelő szereplők, így például a fejvadász cégek össze tudják hozni, jobban tudják koordinálni ezeket a szereplőket.

– Talán cégvezetőként is megfogalmazta már, hogy ma mi lehet vonzó a fiatalok számára egy munkahelyben, egy szakmában.

– A világ felgyorsult, az információáradat olykor frusztráló. Nem könnyű manapság a fiataloknak megtalálni a helyüket. Ugyanakkor az elvárásaik nagyobbak, a türelmük viszont kevesebb. Így egyre gyakrabban a foglalkoztatók is törekednek arra, hogy maximálisan kiszolgálják a fiatalok igényeit, hogy megtartsák a jó munkaerőt. Látható, hogy vannak olyan területek, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkahelyi környezetre és modern eszközökkel építik a csapatot, viszont a klasszikus szakmák esetében, a termelőüzemben, ahol több generáció dolgozik együtt, ahol a 8 óra csengőre ér véget, ahol kötötten szalag mellett kell állni, ülni folyamatosan, ott ez nem igazán oldható meg. Az ilyen területeken a kétkezi szaktudás megszerzése, egy többgenerációs szaktudáshalmaz megismerése, annak átvétele lehet egy fiatal számára vonzó.

Szakmailag meg kell győzni őket arról, hogy ne akarják két nap alatt elsajátítani az összes tudást, mert az lehetetlen. Természetesen minden szakma a maga területén mást tud prezentálni, hogy az csábító legyen a fiatalok számára, hogy lássák a jövőképet azon a területen.

Amióta világ a világ, minden generációnak megvan a maga szerepe, és ezeket a szerepeket nem lehet annulálni. Annak vagyok a híve, hogy meg kell tanítani a generációkat együtt dolgozni. A fiatalok figyelmét fel kell hívni arra, hogy használják az idősek tapasztalatát, de az idősebbeknek is változniuk kell, büszkén és féltékenység nélkül át kell adniuk tudásukat a következő generáció számára.

Komoly átalakulás jellemzi a továbbtanulást, és ez hat a beiskolázási számokra is. Várszegi Gyulát, a kamara Szakképzési Bizottságának elnökét arra kértük, hogy röviden értékelje, miként jellemezhető a baranyai szakképzés helyzete, és milyen okok állhatnak a beiskolázási számok mögött.

– Baranya megyében az elmúlt évek tendenciáit figyelve kijelenthetjük, hogy a szakképző iskolákban (korábban szakközépiskolában) stagnál, a technikumokban (korábban szakgimnáziumban) pedig évről évre nő a jelentkező diákok aránya. Az is nagyon jól látható, hogy 2016-ot követően a korábban felnőttoktatásnak nevezett formába is egyre többen iratkoztak be első vagy második szakképesítést tanulni, jelentősen növelve ezzel a duális képzésben tanulószerződéssel tanulók létszámát. A nyolcadik osztályt követő továbbtanulás irányát rengeteg tényező befolyásolja. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a mostani fiatalok nehezen döntenek 14-15 évesen. Sokan gondolják úgy, hogy ha bekerülhetnek gimnáziumba, akkor nyernek pár évet a tényleges pályaválasztással. A másik gondolat, mely a szakképzés helyett a gimnáziumi továbbtanulás felé tereli a gyerekeket, hogy sokan vélik még mindig úgy, hogy a felsőoktatásba csak a gimnáziumokon keresztül vezet az út. A harmadik tényező pedig, hogy sok szülő számára az érettségi végzettség többet jelent, mint a szakmai végzettség. Egyik tényező és gondolat sem támogatja a megfelelő életpálya-tervezést és nem nyugszik valós szakképzési és munkaerőpiaci információkon, tényeken.

– A szakképzés átalakítása miként változtatott, ha változtatott a helyzeten?

– 2020. szeptember elsejétől mind a szakképzés, mind a felnőttképzés rendszerszinten gyökeres változáson ment keresztül. A 2019-ben elfogadott és megjelent Szakképzés 4.0 stratégia mentén átalakított szakképzési intézmények már nem szakmákon alapuló, hanem ágazati alapú beiskolázást folytatnak, mely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy egy ágazatot és az abban található szakmákat megismerve, azok közül az érdeklődésüknek, tehetségüknek legmegfelelőbbet válasszák ki és tanulják az első képzési szakaszt lezáró ágazati alapvizsgát követően. Minden nappali tagozaton első szakmát tanuló diák állami ösztöndíjat kap, a szakképzési munkaszerződéssel szakmai oktatásban részt vevők pedig havi fizetést. A sikeresen végzett tanulók egyösszegű, a záróvizsga átlaga alapján meghatározott pályakezdési juttatással hagyják el a szakképző intézményt és helyezkednek el, vagy tanulnak tovább. A technikumi beiskolázási adatokon érezhető, hogy egyre többen élnek ezzel az állami ösztöndíjjal támogatott, magas szintű szakképzési lehetőséggel, mely technikusi oklevelet, érettségit, idegennyelv-tudást és egyenes utat biztosít a szakirányú felsőfokú továbbtanulás felé. A technikumok előzőekben felsorolt előnyei és lehetőségei mellett továbbá sokan a központi matematika és magyar írásbeli vizsga, illetve azok várható eredménye miatti félelmükben választják ezt az intézménytípust továbbtanulásuk céljaként.

– A vállalkozásoknál, a gazdaságban miként csapódik le ennek a helyzetnek a következménye? A jövőre nézve milyen következményei lehetnek?

– A pályaorientáción túl a kamara rendszeresen biztosít helyszínt humán erőforrás témájú rendezvényeknek, valamint, például az erősáramú szakember-utánpótlás célzott megoldásában, illetve az erősáramú elektrotechnikus szakma tizennyolc év utáni újbóli beindításában is aktívan közreműködött. A kamara a #ajelenajövőd kampányában az itt élő és tanuló diákok számára első kézből közvetíti az információkat a megyében működő vállalkozásokról és az általuk kínált munka- és egzisztenciális lehetőségekről. A legjobb eredményt biztosító lehetőség e kérdésben a vállalkozások számára a duális képzés. A vállalkozások már a szakmai oktatás alatt a szervezetükbe integrálhatják a jövendő munkavállalóikat és együttműködve a kamarával, valamint a szakképző intézményekkel folyamatosan tehetnek a szakemberutánpótlás megfelelő színvonalú biztosításáért.

Vizsgák után: szakmájuk iránt elkötelezett pályakezdők Megkérdeztünk néhány fiatalt, miért szakmát választottak és milyen terveik vannak az ágazati érettségi vizsgák vagy a komplex szakmai záróvizsgák letétele után. Gémes Patrícia Petra 21 éves, eladónak tanult. „Azért választottam ezt a szakmát, mert szeretek beszélgetni az emberekkel, maga a szakma is nagyon tetszik, és szeretnék ebben maradni az elkövetkezendő 40 évemben.” Koltai Bence 17 éves, most végzett szakácsként. „Azért választottam ezt a szakmát, mert gyönyörű. A tálalás és az ételkészítés is élvezet, a vendégek véleménye és visszajelzése, amikor megköszönik a szakácsnak az ételt, hogy nagyon finom volt, csodálatos érzés. A vizsgák után egy neves étteremben szeretnék elhelyezkedni.” Pataki Levente, a múlt tanévben érettségizett, most kereskedőnek tanul. „Szeretnék egyetemen továbbtanulni ebben az irányban és a későbbiekben a kereskedelemben elhelyezkedni.” Bonyár Zsombor azért jelentkezett asztalosnak, mert ez érdekelte a legjobban. „Szerintem ez egy kiforrott, régi szakma és talán nincs benne annyi változás, mint mondjuk az informatika területén.” Faragó Dávid családjában senki nem dolgozik kőművesként, ő mégis ezt a szakmát választotta. „A házunk körül folytak kőművesmunkák, hőszigetelés és burkolás, és nagyon megtetszett ez a munka. Ezért választottam a kőműves és hidegburkoló szakmát. Az ács szakma tanulását is elkezdtem, mert szeretnék később egy céget alapítani, hogy kompletten létre tudjak hozni egy házat az alaptól a tetőszerkezetig.” Járfi Béla most végzett kőművesként. „Szeretnék továbbtanulni kőfaragónak, így meglesz mind a két szakmám. Azért jelentkeztem kőművesnek, mert ennek van jövője, kőművesre most is szükség van, és később is szükség lesz. Szeretem ezt csinálni, mert maradandót tudok vele alkotni.” Udvardy Balázs a 13. év végén, idén kapja meg az OKJ-s bizonyítványát. „A 12. év végén már megszereztem az érettségit, a tanulmányaimat a PTE MIK-en szeretném folytatni osztatlan építőmérnök-képzésen. Tervezem, hogy azután még egy műszaki ellenőri képzést is elvégzek.” Jovánovics Péter idén végzett technikumban informatika szakon. „Azért ezt a szakmát választottam, mert ebben versenyképes a fizetés, még itthon, Magyarországon is. Nagyon szeretem nyomon követni a technikai fejlődést és úgy éreztem, hogy informatikusként itthon is lehet fejlődni, illetve valami nagyot alkotni.” Czimmer Bálint 17 éves, most végzett szobafestőként. „Azért választottam ezt a szakmát, mert megtetszett. Egyszer otthon kifestettük a lakást, és láttam, hogy mivel jár ez a munka. Ezért döntöttem úgy, hogy ebben szeretnék dolgozni. A szakmunkásvizsga letétele után szeretnék érettségizni, majd vállalkozást indítani.”