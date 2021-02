Szederkénybe csábítanak

Sok előkészítő munka és finomhangolás után, a 2021-es esztendő a nagyobb projektek megvalósítását hozza Szederkény számára. Míg a Magyar Falu Program a kisebb volumenű fejlesztéseket és gépbeszerzéseket tette lehetővé a község számára, addig az újabb beruházások nagyságrendileg már más léptéket jelentenek.

A szederkényiek láttak már településükön nagyobb kivitelezést, hiszen a közelmúltban fejeződött be a térségi szennyvízprogram helyi gerinchálózatának beruházása. Erre a lakosság nagy része rákötött, illetve a település intézményei is csatlakoztak a hálózathoz. Hamarosan pedig elkezdődhet a 20 kilométer hosszú, Szederkényt és Bogádot összekötő kerékpárút kiépítése is, amelyre 160 millió forint pályázati támogatást fordíthat az önkormányzat. Maml Balázs polgármester és Szederkény képviselő-testülete ennél nagyobbat is mert álmodni, amikor ipari övezet kialakításához összefüggő területet vásárolt és a potenciális vállalkozások ide csábítását is megkezdte. Ezek részben helyi gazdasági társaságok, akik bővíteni szeretnék telephelyüket, míg mások – a megfogalmazott elképzelések szerint – a térségből érkezhetnek az új szederkényi ipari övezetbe.

– A kezdeti tapogatózó tárgyalások után már körvonalazódik is a betelepülő vállalkozások köre, így egyértelműen kijelenthetjük, hogy telitalálatnak bizonyult kezdeményezésünk – mondta Maml Balázs polgármester.

Mint ismert, a kisvállalkozások helyi iparűzési adójának 1 százalékos csökkentéséből való különbözetet a kormány két ütemben kompenzálja az önkormányzatok számára. Ha ez nem így lenne, súlyos bevételtől esett volna el idén a község. Az ipari övezet kialakításával előre szeretne menekülni a Szederkényi Önkormányzat. Meg szeretnék tartani prosperáló vállalkozóikat, sőt, növelni szeretnék ezt a kört. Ők munkahelyeket és adóbevételt garantálnak, az önkormányzat pedig közművesített területet biztosít a számukra.

Kalkulálva a korábbi elvonásokkal, fiskális elvek mentén állítják össze az idei költségvetést.

– Tudjuk jól, hogy meddig „nyújtózkodhatunk”, ennek függvényében tervezzük be a kiadási és bevételi számainkat. Szederkénynek az előző év átgondolt gazdálkodásának köszönhetően vannak tartalékai. Ebből a hamarosan megnyíló uniós forrásokhoz pályázati önerő alapot szeretnénk létrehozni. Ugyanakkor kötelező és önként vállalt feladatainkat is el kívánjuk látni. Nem hagyjuk magukra a civil szervezeteinket sem, róluk továbbra is gondoskodunk a nehéz időkben – fogalmazott a polgármester.

Sokat pályáznak

Az idén a kulturális- és sport­élet infrastrukturális fejlesztései is előtérbe kerülnek. Kinőtték a kultúrházat, és egy modern sportcsarnoknak is lenne létjogosultsága Szederkényben. Ezen kívül a Karasica mellett egy szabadidős közösségi parkot szeretnének létrehozni.

– A nemrég beüzemelt kamerarendszer bővítésére adtunk be pályázatot, illetve a Magyar Falu Program új kiírásainak megfelelően újra benyújtjuk a korábbi tartaléklistás pályázatainkat, így az orvosi rendelők felújítására, ifjúsági ház kialakítására és szolgálati lakásra próbálunk támogatáshoz jutni. Mindezek mellett folytatni szeretnénk az „Álmodjuk meg közösen Szederkény jövőjét” elnevezésű projektgeneráló programsorozatunkat, amely során kiváló fejlesztéspolitikai szakembereket vonunk be a siker érdekében. Szóval nem tétlenkedünk, hanem a jövőbe tekintünk. Tudatosan és tervszerűen tesszük a dolgunkat – tájékoztatott Maml Balázs polgármester.

Kisebb átalakítás a tálalókonyhában

Az önkormányzat a tálalókonyha udvar felőli részére egy új bejáratot nyitott, így az ide szállított étel a járműből rövid úton a konyhába kerül. A tavaszi szünetben sor kerülhet az iskola étkezőjének felújítására is, melyet a német önkormányzat fi nanszíroz.

Visszavágják a platánfákat

A Dózsa utcában lévő platánfák sok gondot okoznak, viszszavágását az önkormányzat az idei évre betervezte, tavasszal el is végzik a szakemberek a munkát.

Esedékessé vált a tájház felújítása

A tájház felújítására elnyert pályázatok megvalósítása az idén tavasszal esedékes. Megtörtént a tájházban a műemlékvédelem által előírt értékleltár, illetve a helyszíni felmérés, így a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek.

Gyűjtik a használt sütőolajat is

Az önkormányzat szerződést kötött a Biotrans Kft.-vel a használt sütőolaj elszállítására. A lakókat arra kérik, zárt üvegben, vagy műanyag flakonban vigyék az ABC melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget sárga tárolójába a használt sütőolajat. Ezzel a kicsi, de fontos lépéssel is óvják a környezetet a szennyezéstől.

Az összeállítás

a Szederkényi Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina