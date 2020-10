Szépül Szederkény

A tavaly elnyert pályázati forrásokból több fejlesztés is megvalósult Szederkényben.

Szederkény Kulturáltabb környezetben várják az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban, miután a Magyar Falu Programban nyert pályázati támogatásból megújult az épület. Az eredeti terven felül a hivatal udvarában kialakítottak továbbá egy szabadtéri esküvők lebonyolítására alkalmas részt is, ahol további parkosítást is terveznek, így tavasztól már a gyönyörű környezetben fogadhatnak örök hűséget egymásnak azok a párok, akik nem a hagyományos négy fal közti esküvőre, hanem a szabadtéri szertartásra szavaznak.

Az óvoda udvar felújítására nyert pályázat eredményeképpen megújultak az udvari játékok, valamint a gépkocsibejáró, új kapukat és kerítést kapott az óvoda. Bár a pályázatnak nem volt része, a hátsó bejárathoz is kialakíttat az önkormányzat egy parkolót, melynek burkolata is megújul hamarosan.

A temetőfelújításra nyert pályázati összegből megkezdődött a temetőben is a munka: térkövezés, új parkoló kialakítása, egy további urnafal, valamint új, kulturált mellékhelység építése szerepel a tervben.

Az idei évben is jó néhány pályázatot nyújott be az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, ezek többsége sajnos tartaléklistára került. Ilyen projekt volt az orvosi rendelő felújítása, az ifjúsági klub létrehozása a volt mozi épületében, valamint útszakaszok felújítása. Elbírálás alatt van még egy szolgálati lakás kialakításra beadott pályázat, illetve az óvoda vizesblokkjainak felújítására vonatkozó beadvány. Bíznak a pozitív elbírálásban

A tájház felújítására nyertek támogatást

A Tájház Szövetséggel együttműködve pályázott az önkormányzat a tájház felújítására a Teleki Alapítványhoz, melyen csaknem ötmillió forintot nyertek, továbbá a Német Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapnál nyert csaknem másfél millió forint támogatást. Ebből megkezdődhet a tájház felújítása. A múzeum és a tájház összevonásával egy olyan, a jelen kor igényeinek megfelelő, skanzen jellegű tájházat szeretnének létrehozni, mely méltó helyet adhatna az igen gazdag helytörténeti gyűjteménynek. Ennek nagy része ugyanakkor sajnos rossz állapotban van, így a tárgyak állagmegóvására, leltározására is költeni kell. Ezek után a tájház múzeumi minősítést kaphat, így a továbbiakban jogosult lesz évente pályázni a Kubinyi Ágoston Alap múzeumfelújítási pályázatain.

Parkosítanak, folyamatosan javítják a faluképet

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a falu összképének javítását is, ezért folyamatosan újabb rész szépül meg. Megújultak a falu elején található üdvözlőtáblák és további parkosítást terveznek. A faluközpontban új köztéri szemeteskukát helyeznek ki, megújult a Pécsi út és a Rákóczi utca kereszteződésében az elhanyagolt útpadka, ahol térköves parkolót alakítottak ki. A Pécsi úton lebontott ház helyét szintén parkolóvá alakítják, a használatba vételhez a közútkezelő elvi engedélyét azonban meg kell várni. E parkoló mögött, az egykori paplak kertjében található telekre közparkot álmodott meg a képviselő-testület. A park kapcsolódni fog a Karasica sétányhoz, illetve az új parkolóhoz, és reményeik szerint kellemes, üde, zöld terület lesz a falu közepén, szökőkúttal, pihenőpadokkal.

Itt tervezik az „Élet ösvényét” is, ahová a településen megszülető gyermek szülei egy fát ültetnek el, így néhány év alatt egy fasor fog kialakulni az elültetett csemetékből. Ezzel is szeretnék hangsúlyozni, hogy a település számára fontosak a kisgyermekek és az őket nevelő családok. Ez okból csatlakozott a település a „Három királyfi, három királylány” mozgalomhoz is, tehát amikor a községben gyermek születik, a megfelelő kisfiú/kislány zászlót kitűzik az óvoda falára.