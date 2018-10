Szombaton rendezik meg a Disznótoros Fesztivált

– A faluház panziójának hasznosítása régóta a terveink között szerepel, erre évek óta folyamatosan kereste a lehetőséget az önkormányzat. A legutóbbi – a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében benyújtott – pályázatunk végre pozitív elbírálásban részesült, így csaknem 35 millió forint támogatásból sor kerülhet a felújításra – számolt be a kedvező hírről Ritzl Róbert polgármester. Mint mondta, a támogatásból kívül-belül megújulhat a szálláshely, összesen tíz szobát, illetve a vizesblokkokat újítják fel, lecserélik a burkolatokat és energetikai korszerűsítésre is sor kerül, továbbá egy melegítő konyhát is kialakítanak az épületben.

A Bátaszék felé vezető földes úton közlekedők is örülhetnek, ugyanis vis maior pályázati forrásból az önkormányzat helyreállítja ezt a szakaszt. Már jó ideje veszélyes mértékű omlás volt tapasztalható a szurdok mentén, a közeljövőben makadám burkolatot kap az út.

A település vezetői