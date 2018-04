Táborok az élő természetben

Sok családban már gondos tervezgetés, számolgatás zajlik, hol töltik majd a gyerekek a nyári vakációt. Az erdei kirándulások, esti tábortűz, éjszakai csillagles vagy vadles túrák lehetőségére általában minden gyermeknek felcsillan a szeme – a Mecsekerdő Zrt. nyári erdei táboraiban pedig ilyen izgalmas kalandok is várják a fiatalokat.

A Nyugat-Mecsekben található Sás-völgyben, illetve a Zselic mélyén fekvő Sasréten több mint 20 éve működő erdei iskolák idei bentlakásos táboraiba már megkezdődött a jelentkezés. Emellett az árpádtetői Mecsextrém Park napközis kalandtáborának heti turnusai egész nyáron elérhetőek.

A nagy kiterjedésű erdők, festői rétek, halastavak, patakok környezetében változatos programokat nyújt a sasréti Kikerics Erdészeti Erdei Iskola tábori kínálata:

Július 2–6. | Hobbit kincskereső tábor | 10–14 éveseknek: a hobbitokhoz hasonlóan a tábor lakói fontos küldetést vállalnak magukra, miközben a térkép, a tájoló, és az égitestek segítségével fedezik fel a Zselicet. Lesz még kincskeresés az Ősbükkös néma entjei között, íjászat, kirándulások Bőszénfára és Kardosfára, és aki tud, segíthet kideríteni, ki lopta el Biedermann báró vadászpuskáját.

Július 9–13. | Kis Vuk felfedezőtábor | 6–10 éveseknek: ebben a táborban a mesebeli kis róka kíváncsiságára, ügyességére és bátorságára is szükség lesz! Várunk minden természetszerető „kiskölyköt”, akik most csodálkoznak rá a nagyvilágra, annak szépségeire.

Július 16–20. | Nagy Vuk kalandtábor | 10–14 éveseknek: csillagokat lesni éjszaka a forrás partján, nappal pedig kincseket találni barátokkal az Ősbükkösben – az öreg erdő, a vízpart, a virágos rétek közelsége számtalan csodát rejt. A gyerekek számára lehetőség nyílik a táborban erdei felfedező túrákra, tájékozódási és természetismereti játékokra, kézműves foglalkozásokra.

Mindhárom tábor programjában szerepel a kisvasutazás, valamint a Zselici Csillagpark meglátogatása. Az 5 napos táborok díja: 28.000 Ft/gyermek (Kedvezmény: 10% klubkártyával, vagy testvérek jelentkezésekor a 2. gyermeknek). Jelentkezés: a mecsekerdo.hu oldalról letölthető jelentkezési lapot kérjük a kikerics@mecsekerdo.hu címre elküldeni június 15-ig.

Magoncok és gyalogcincérek táborozhatnak a Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola szervezésében Sás-völgyben, az ökoházként működő Erdő Házában, amely tavaly elnyerte a fenntarthatóság és az energiahatékonyság egyik legrangosabb elismerését, az Energy Globe Magyarország díjat.

Június 25–29. | Magonc tábor | 6–10 éveseknek: azoknak a gyerekeknek ajánlott, akik szívesen kirándulnak, és örömmel fedeznék fel az erdők és mezők növényeit, állatait, a közeli patak titokzatos lakóit. A sok közös játék, furfangos fejtörő, kreatív feladvány, a kirándulások, az esti tábortűz és csillagmegfigyelés az élményeken kívül remek lehetőség a csapatban való együtt dolgozás és a kreativitás fejlesztésére is.

Július 9–13. | Gyalogcincér tábor | 10–14 éveseknek: A Gyalogcincér táborba a természetet felfedezni vágyó ifjakat várjuk, akik szeretnek hegyen-völgyön át gyalogolni, és nem riadnak vissza egy kiadósabb túrától sem. A táborlakók megismerhetik a turistatérkép és a tájoló használatát, és bepillantást nyerhetnek a természetjárás gyakorlati tudnivalóiba is.

Július 30.–augusztus 3. | Fűben-fában játék tábor | 6–14 éveseknek: az alkotni vágyó, kreatív, a természetet és a különböző kézműves technikákat szívesen kipróbáló gyerekeknek, akik népi játékokkal és a természet kínálta anyagokkal szeretnének megismerkedni.

Mindhárom tábor utolsó kalandos napján a gyerekek erejük mellett kitartásukat és ügyességüket is felmérhetik a Mecsextrém Parkban.

Az 5 napos táborok díja: 28.000 Ft/gyermek (Kedvezmény: 10% klubkártyával vagy testvérek jelentkezésekor a 2. gyermeknek). Jelentkezés: a mecsekerdo.hu oldalról letölthető lapot kérjük a mokussuli@mecsekerdo.hu címre elküldeni legkésőbb június 15-ig.

A Mecsekerdő nyári táborainak díját lehetőség van SZÉP-kártyával is befizetni.

Interaktív erdészeti túra a Kelet-Mecsekben

Ha találkozna egy erdésszel, ön mit kérdezne tőle? Szombati erdészeti túránk résztvevői garantáltan más szemmel látják majd a fától az erdőt. A kb. 10 km-es, interaktív túra során az erdőkezelés izgalmas világát igyekszünk megmutatni az erdészek szemszögéből. Milyen az egészséges erdőkép? Mit jelent a gyérítés? Mi számít értékes fának? Ilyen kérdésekről is beszélgetünk a terület erdőgondnokával, emellett egy régi erdei mesterség, az üvegművesség helyi történetét is megismerhetjük. Útvonal: Natur Hotel Kövestető; Hegyköze; Pap-rét; Csengő-hegy; PUSZTABÁNYA – pihenő frissítőkkel: erdei harapnivaló és Naturalé gyümölcslé; Üvegesek útja; Kis tóti-völgy; Völgyi rétek; Hosszúhetény – Üveges Múzeum megtekintése (fakultatív program). Találkozó: 9.30 Natur Hotel Kövestető | Részvételi díj (erdei kóstolóval együtt): 1.000 Ft/fő. Jelentkezés: kommunikacio@mecsekerdo.hu | +36-72/508-269; +36-30/288- 5335. (Esőnap: május 5.) Idén további két alkalommal szervezünk interaktív erdészeti túrát különböző témákban és útvonalakon: június 2-án „A Dráva-sík katedrálisai” túra Szentegáton, és szeptember 15-én „Zengő és az erdő” túra a Mecsek legmagasabb pontjára kalauzol.