Támogatják a helyieket Magyartelken

Hatékonyabban tarthatják karban a közterületeket Magyartelken, ugyanis hamarosan ehhez új eszközök érkeznek. A közmunkaprogramban a településen növénytermesztéssel is foglalkoznak, a zöldségekből a helyiek is kapnak.

Az elmúlt év a koronavírus-járvány miatt mindenkinek kicsit nehezebb volt, szerencsére Magyartelek nem érezte meg annyira ennek negatív hatásait.

Ahogy Tóth Tamás polgármester elmondta, náluk nem volt jelentős számú fertőzött, és ő nem is tud arról, hogy valakinek a járványhelyzet miatt megszűnt volna a munkahelye.

Mindezeken felül az év vége még egy jó hírt is hozott a falunak, decemberben kiderült, hogy a Magyar Falu Program keretében csaknem 13 millió forintot nyertek a közterületek karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére, amelyek a közmunkások munkáját segítik majd. Az ügyintézés már elindult, hamarosan meg is érkezhetnek a gépek. Magyartelken egyébként egy mezőgazdasági közmunkaprogram is folyik, növényter­mesztéssel foglalkoznak az abban részt vevők. Cukorborsó, burgonya, hagyma, zöldbab és egyéb apró vetemény terem a földeken.

– A megtermelt zöldségeket a magyarmecskei iskola konyhájára szállítjuk be

– mesélte Tóth Tamás. – Azt, amit ott nem tudnak befogadni, a falu lakosai között osztjuk szét. Ez sem kis mennyiség, rendszerint 70-80 kilogramm zöldséget porciózunk szét.

Nem csak zöldséget szoktak adni a háztartásoknak, tavasszal például csirkéket is osztanak a lakóknak. A természetbeni juttatásokon kívül anyagi támogatással is segítik az itt élőket. Ahogy a polgármester kifejtette, az iskolás- és óvodáskorú gyermeket nevelő családok a tanévkezdés előtt támogatást kapnak, hogy be tudják szerezni a szükséges felszereléseket. Ezen kívül karácsony előtt is kapnak pénzt a családok.

Szociális tűzifára is rendszeresen pályáznak, most is így tettek, de ezen felül még a település költségvetésének szociális keretéből is vásároltak fát a családoknak. Ennek köszönhetően ezen a télen összesen két köbméter fát kap mindenki, amelynek egy részét már ki is osztották. Az időjárás egyelőre nem engedi, hogy a másik felét is elszállítsák, de amint javul a helyzet, az is megérkezik Magyartelekre.

A játszóteret szeretnék felújítani

Eszközbeszerzésre már sikeresen pályáztak a faluban, idén pedig egy új játszótér kialakítását szeretnék megcélozni. Amennyiben a Magyar Falu Program keretében erre lehetőségük lesz, beadják a pályázatot. Magyartelken a játszótér állapota leromlott, ezért lenne szükséges egy új. Sok gyermek él a faluban, nagyjából húsz iskoláskorú gyermek, tíz óvodás, és vannak még náluk is fiatalabbak. Ők mindannyian örülnének egy olyan helynek, ahol kedvükre játszhatnak. Iskolába és óvodába egyébként a közeli Magyarmecskére járnak, falubusszal szállítják őket. A magyarteleki könyvtárat is szívesen használják a fiatalok, igaz, a vírushelyzet miatt most oda sem tudnak bemenni.

Külön köszöntik a gyermekeket és a nyugdíjasokat is

A támogatásokat tavaly is megkapták a családok, a közösségi rendezvények azonban a vírushelyzet miatt elmaradtak. A falu lakói nem tudtak együtt ünnepelni, pedig erre rendszerint több alkalmuk is van. A legnagyobb esemény természetesen a falunap, amit az elmúlt évben megtarthattak volna, erre akkor a jogszabályok már lehetőséget adtak, a képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy a biztonság érdekében inkább lemondja a rendezvényt. A nyugdíjasokat és a gyermekeket is külön napon szokták köszönteni, de tavaly sajnos ez sem sikerült. A település vezetői remélik, az idei évben már több programmal is készülhetnek a kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt.

A település vezetői A csaknem 200 fős Magyartelek polgármestere Tóth Tamás. Alpolgármester: Bondor Zoltán. A képviselő-testület további tagjai: Bite Roland, Nagy Zoltán és Snobl Tamás. Az önkormányzat elérhetősége: 7954 Magyartelek, Újsor utca 1. Jegyző: Tóth László. Elhelyezkedés A település Pécstől délnyugatra, az Ormánságban fekszik, Kisasszonyfa és Magyarmecske között. Közúton a 6-os főút felől, a Szentlőrinc–Sellye közti országúton érhető el a legegyszerűbben, Magyarmecskétől balra letérve, de kényelmesen megközelíthető Pécs felől Pellérden, Görcsönyön és Baksán keresztül is.

