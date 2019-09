Támogatják a lakosokat Hiricsen

Amiben tud, segít az önkormányzat a lakosoknak. Megművelik a kerteket, élelmiszercsomagot osztanak, a Máltai szeretetszolgálat és a Nyolc Boldogság Egyesület pedig közösségi házat működtet a gyermekeknek.

Csendes volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Nyolc Boldogság Egyesület által közösen működtetett közösségi ház, amikor ott jártunk, de az ott dolgozók elmondták, ha a gyermekek is ott vannak, nagy a nyüzsgés. A legkisebbektől a fiatal felnőttekig mindenki megtalálja itt a magának való elfoglaltságot. Több éve működik már a településen a közösségi ház, a fiatalok nagyon szeretnek ott lenni. Iskolaidőben délelőtt tíztől este hatig van nyitva, nyáron viszont reggeltől estig vigyáztak a gyerekekre.

A közösségi házban különböző, kreatív foglalkozásokra várják a kicsiket, és ünnepségeket is tartanak. Rengeteg játék várja ott a gyermekeket, akiknek üdítővel és finom ételekkel is kedveskednek a dolgozók. Rendszeresen szerveznek ruhaosztásokat is, egyszóval mindenben segítenek, amiben tudnak. Nemrég a játszóteret is felújították a ház udvarában, a jövőben pedig egy focipályát is kialakítanak a területen. A településen egyébként hetven gyermek él, akik a közeli Vajszlóra járnak óvodába és iskolába.

A közösségi házban tehát az egész családnak segítenek, ahogy tudnak, és természetesen az önkormányzat is támogatja a lakosokat. A közelmúltban száz köbméter tűzifát nyertek, amit hamarosan ki is osztanak a helyieknek. Karácsonyra is kapott minden család pénzbeli támogatást. Évekig osztottak a lakosoknak csibéket és tápot, idén erre nem volt lehetőség, helyette azonban húsvétkor élelmiszercsomagot biztosított az önkormányzat, amelyben volt többek között sonka, tojás, étolaj és liszt is. Amellett, hogy a falunapon egy egész napos, vidám műsorral kedveskednek a helyieknek különleges előadásokkal és sztárfellépőkkel, erre az alkalomra is készült anyagi támogatással az önkormányzat.

A településen hatvan közfoglalkoztatott dolgozik, akik a közterületeket tartják karban. A nyugdíjasoknak is segítenek, náluk is lenyírják a füvet. Ők felelnek a temető karbantartásáért, de a járdafelújításból is kiveszik a részüket.