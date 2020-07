Tárt kapukkal várnak a pincék

A Villányi Borvidék nyáron pezsdül fel igazán, ilyenkor érdemes gyönyörködni a szőlődűlőkben, sétálni egyet a villánykövesdi pincesoron és persze a legautentikusabb helyszíneken megkóstolni a legfinomabb borokat.

Bár a nagyobb rendezvények az idén nyáron nem tarthatók meg, Villánykövesd tökéletesen alkalmas arra, hogy az itt található vendéglátók – pincészetek, szálláshelyek és éttermek – által megismerkedjünk a borvidékkel. A korlátozások feloldása után a villánykövesdi pincészetek is kinyitották kapuikat, várják a párokat, baráti társaságokat, akik egyébként pedig azt várták már nagyon, hogy végre utazhassanak. Miért ne Villánykövesdre, a két, helyenként három utcaszinten elhelyezkedő, 57 egymáshoz szorosan tapadó pincéből álló pincesor helyszínére. A műemlékileg védett együttes párját ritkító építészeti érdekesség, különleges fotótéma. Áprilistól novemberig azok a pincék, akik egyébként vendéglátással is foglalkoznak, szombatonként nyitva tartva várják a látogatókat, egyéb esetben bejelentkezés alapján is szívesen kinyitják kapuikat.

A villánykövesdi pincesor 2013-ban felújított egyik ékessége a Láng Pince. Gazdája, Láng Zsolt testvérével, Rolanddal együtt a vérükben hordozzák a bor, a szőlő szeretetét és tiszteletét. Számos fajtából készítenek bort, így bőven van mivel magunkhoz édesgetni a hely szellemét. A Borkatedrális Pincészet egy régi, de mégis új színfolt a Villányi Borvidék térképén, hiszen megújulva, de a – már sokak által ismert – Batthyány Pince tradícióira építve járja immár a saját útját. Neumann Béla és veje, Simon Csaba együtt metszik a tőkéket, szüretelnek, préselik a szemeket, nem véletlen, hogy a bíbor kadarkájukért messziről is visszatérnek a vendégek. Neumannéknál kockás abrosznál, meztelen pincefalak között időtlen békére lelhet, aki a ma is élő hagyományt keresi. A Na-Ti Pincében a tradicionális eljárással készülő borok mellett ízes zalai szóval, házi sajtokkal és egyéb ínyencségekkel kínálják a vendégeket. Aki a villánykövesdi műemléki pincesor régi, klasszikus hangulatát keresi, otthon lesz Nadrai Attila vendégasztalánál.

– Hétvégente baráti társaságok keresik fel a pincészetet, voltak kisebb családi rendezvények, születésnapok, névnapok a villányi vendégházunknál, de aki nálunk foglal szállást annak ajánljuk a villánykövesdi pincészetünk látogatását, éppen azért, hogy minél több vendéget csábítsunk Villánykövesdre is – mondta Blum Bea. Talán kevesen tudják, de a Blum család annak idején, a ’90-es évek elején az elsők között fogadott vendégeket, turistacsoportokat a villánykövesdi pincesoron. Bluméknál az ember mintha panorámás vadászlesen ülne, úgy szemlélheti egy pohár bort kóstolgatva a villánykövesdi háztetőket, a szemközti Fekete-hegy olykor ködpárába burkolódzó vonulatát.

Vár a borhotel is

A Cabernet Hotel – a Mokos Pincészet borhotele – közvetlenül a pincesor mellett várja a kikapcsolódásra vágyó, szállást kereső vendégeket.

– Mi a bezárás időszakában felújítási munkálatokat végeztünk. Júliustól megújult közösségi terekkel, teljes kapacitással várjuk a vendégeket, és úgy tűnik, hogy a belföldi turizmus valóban beindul, hiszen nagyon sok vendégünk van hétvégente és a hétköznapokon is – mondta Szvitacs-Mokos Katalin szállodavezető. Hozzátette, szigorított higiéniai intézkedéseket vezettek be, kézfertőtlenítő pontokat hoztak létre, így teljes biztonságban várják a vendégeket. A hozzájuk érkezőknek élményprogramokat kínálnak, tehát nemcsak klasszikus borkóstolókkal, hanem Fekete hegyi kirándulásokkal, nyáresti borvacsorákkal, lovaskocsikázással, hajókirándulással is gazdagítják a vendégek ott töltött napjait. Vannak azoknak is zsúfoltságmentes tippjeik, akik szeretnék elkerülni a tömeget. Számukra a halastóhoz kerékpáros kirándulást javasolnak, vagy szőlőhegyi útvonalakkal szolgálnak, és még piknikkosarat, illetve hűtőtáskába bort is adnak, hogy a program még kellemesebben telhessen.

Az összeállítás a Villánykövesdi Önkormányzat támogatásával készült.

Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina