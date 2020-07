Tényleg szükséges a légszűrő csere a tuninghoz?

Autótulajdonosként a legtöbbek számára lényeges, hogy milyen megjelenéssel bír a jármű. Ennek érdekében számos tuning felszerelést beszerezhetünk, de a teljesítményen is javíthatunk ilyen módon. Azzal azonban már kevesebben vannak tisztában, hogy néha a legegyszerűbb dolgokon múlik az, mennyire működik optimálisan a jármű. Tipikusan ilyennek számít a légszűrő cseréje.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a rendszeres karbantartási munkálatok a drága alkatrészek időtálló minőségének érdekében elengedhetetlenek. Sokan elrontják azzal, hogy a szervizen akarnak spórolni, és csak akkor kapnak észbe, ha már csak több százezres költséggel javítható a jármű. A légszűrő cseréjét sem érdemes elhanyagolni, ugyanis a koszos szűrő rengeteg bosszúságot és az azzal járó magas kiadásokat vonhatja maga után.

Indítási nehézségek? Nem csak az akku lehet felelős!

Ha a piszkos szűrőn keresztül kevesebb levegő jut a motorba, az nem tudja tökéletesen ellátni feladatát. A gyújtógyertyák meghibásodása, az indítással összefüggő problémák vagy a magas fogyasztás mind arra hívják fel a figyelmet, hogy valami bizony nincsen rendben. Akár a motor is meghibásodhat, ugyanis ha túl kevés levegő van a rendszerben, akkor lerakódásokkal számolhatunk.

Abban az esetben tehát, ha nem indul az autó, akkor korántsem biztos, hogy az akkuval van a gond. Könnyen előfordulhat, hogy a légszűrő tehető felelőssé a helyzetért. Az eualkatresz.hu információi szerint az elektronikus alkatrészek és az érzékelők is meghibásodnak, ha a levegőben levő por és különféle szennyeződések bejutnak az égéstérbe. Az optimálisan működő levegőszűrő éppen ezeket szűri ki, sőt, a pollenek, a korom és a vízcseppek sem juthatnak így be a rendszerbe. Érdemes tudni azt is, hogy a levegőszűrő a zajbevitel és a hőmérséklet szabályozásában is fontos szerepet tölt be.

Milyen gyakran érdemes cserélni?

A leginkább e terület iránt érdeklődnek azok, akik szeretnék rendben tudni autójukat a levegőszűrő szempontjából is. Vannak olyan szakemberek, akik szerint elég 50 ezer kilométerenként cserélni, mások már 5000 kilométernél javasolják. Mindez természetesen attól függ, hogy milyen körülmények között, mennyire gyakran használjuk az autót. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb, ha a 10 ezer kilométer környékén szükséges olajcserekor gondoskodunk a levegőszűrő cseréjéről is.

Ebben a videóban arról is szó esik, hogy mennyire befolyásolja a levegőszűrő állapota a teljesítményt. A válasz a korábbiakban felsoroltakból adódóan is egyértelmű: nagyon! A tiszta szűrő fehér, de amint sötétebb árnyalatot vesz fel, azonnal célszerű gondoskodni a cseréről. Ez nem drága dolog, viszont a teljesítmény és az időtálló minőség szempontjából nélkülözhetetlen. Hatására javul az üzemanyag-hatékonyság, hiszen jobban áramlik a levegő a tiszta szűrőn keresztül. A motor teljesítményén is egyértelműen megmutatkozik, hogy ha az aprónak tűnő, de annál lényegesebb szűrő-probléma orvosolva van. A gyártók rendszerint feltüntetik, hogy meddig javasolják egy-egy légszűrő használatát, de mindenképpen vegyük figyelembe a gépjármű használati szokásait.

Nem véletlen javasolt a légszűrőre rendszeresen odafigyelni, hiszen olyan komoly problémák előzhetőek meg ilyen módon, melyek a dugattyúkat, a hengereket érintik, és ezek javítása viszont már igen költséges mulatság lehet. Tudatos autótulajdonosként a prevencióra érdemes a hangsúlyt helyezni, ugyanis ez az, amivel autónkat hosszú időn keresztül kifogástalan állapotban, vagy maximum kisebb meghibásodásokkal használhatjuk majd. Arról nem is beszélve, hogy az autózás is biztonságosabb egy olyan járművel, amely rendszeresen karbantartott, és hozza a legjobb formáját a technológiai hátteret illetően is.