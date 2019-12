Tikkurila-Pannon Festéküzlet, ahol a gyönyörű álmok valóra válnak

Nincsenek jó vagy rossz árnyalatok, minden szín gyönyörű, ha a megfelelő helyre kerül, állítja a finn Tikkurila – közel 150 éves gyártási és fejlesztési tapasztalattal a háta mögött. Hogy milyen színeket hová érdemes használni, arra az Ybl Miklós utca 3.-ban, a cég pécsi üzletében kaphatnak választ a vásárlók.

Az uránvárosi festékbolt immár évtizedes tapasztalattal bíró, tudásukat folyamatos szakképzéseken megújító szakemberei pedig akár lakásunkba is kijönnek, hogy a helyszín szemrevételezése után ajánlhassanak személyre szóló, harmóniára törekvő megoldásokat.

A Pécs-uránvárosi Tikkurila üzletben színkártyák, színkialakítási tippek, letölthető színtervező program, házilag is könnyen feldolgozható termékek, speciális szerszámok segítik a megfelelő választást. Mindent tudnak itt a színekről és arról, amit a színekkel el lehet érni. A termékfejlesztéskor elsősorban az ügyfelek sokrétű igényeire, a környezetvédelemre és a termékek biztonságosságára összpontosítanak.

A Tikkurila festéküzletben az ipari felhasználók számára is professzionális megoldásokat nyújtanak a felületvédelemben, magas hőállóságot, extra UV-sugárzást, extra kopásállóságot, kémiai igénybevételt elviselő, hosszabb élettartamot ígérő bevonati rendszerekkel. Ide sorolható a tűzgátló bevonati rendszer is, mely a fém- és fafelületek minősített tűzvédelmében hatékony. A fémipari termékkör kétkomponensű és vízbázisú, környezetbarát, speciális igényekhez igazítható bevonati rendszerein kívül a lakatos szakma „tömegmunkáihoz” is nagy választékot kínálnak. Minőségi, versenyképes árú termékeik nagy előnye az ipari festékek között ritkaságnak számító és kimondottan e célra kifejlesztett rendszerű, üzletben történő azonnali színkeverés, amelynek jóvoltából nem kell a hosszabb átfutási idejű gyártói színezésre várni.

Nem véletlenül népszerű a bolt a vásárlók körében, miután a kiváló minőség mellett arra is fokozottan figyelnek, hogy környezetvédő legyen a festék.

Itt a készlet hagyományosan jó portékákból áll, s mint a név is mutatja, a teljes Tikkurila festékcsaládot, valamint a legnagyobb magyar gyártó, a Pannon Festék termékeit forgalmazzák.

A Tikkurila-Pannon Festéküzlet minden esetben a vásárlók igényeit helyezi előtérbe, színkeverési rendszere, színezőpaszta-gyártási minősége, piacvezetővé tette a festékgyártók körében. Egyik fő erőssége a színek, struktúrák és effektek harmonikus használatához illeszkedő rendszere.

Az üzletben elérhető termékeknek és minőségi alapanyagoknak köszönhetően a fa- vagy falfelületek élettartama meghosszabbodik. Míg korábban kétévente kellett újra festeni egy konyhát, Tikkurilával ez felemelkedhet 8-10 évre is, vagyis így jóval kevesebb festék terheli a környezetet. Ugyanakkor maguk a festékek is jóval kevesebb káros anyagot tartalmaznak. Van például olyan Joker fantázianevű gyerekszobára való falfestékük, amely mentes minden asztmát, vagy allergiát kiváltó adalékanyagtól, és ez a festék ötezerszer lesúrolható, lemosható. A terméken megtalálható az EU-s ökovirág címke is, amely egyértelműen jelzi, hogy nem bocsát ki oldószert, s nem szennyezi sem a levegőt, sem a vizet.

Itt mindenki megtalálja a számítását a felületvédelemben. Az egyszerűbb és költséghatékonyabb módozatoktól a megbízhatóan tartós hosszú távú védelmen át, a speciális igénybevételeket kívánó feladatok megoldásáig.

A festékbolt figyel az utánpótlás képzésére is. A Pollack Mihály Szakközép és Szakiskolát támogatják, ahol a Tikkurila és Poli-Farbe termékekkel a legújabb anyagokkal tudják oktatni a gyerekeket.

A vásárlók hálás mosolyáért pedig ezután is minden megtesznek, rugalmassággal, szakmai felkészültséggel, folyamatos lendülettel. Aki ide betér, csak álmodja meg mit akar, a többiben a Tikkurila festékbolt szakemberei segítenek!

Tikkurila Pannon Festéküzlet

7633 Pécs, Ybl Miklós u.3.

Tel.: +36-72/253-073