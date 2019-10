Tolnai Kert: Pécs első családi házas lakóparkja

Szeretné, ha gyermekei hallanák a mecseki erdő hangjait anélkül, hogy kiköltözne a városból? Fontos önnek a környezettudatos életforma? Legalább annyira lényeges a családja magánszférája, mint az, hogy biztonságos, minőségi közösségi tereken szocializálódjanak szerettei?

A Tolnai Kertben Pécs első családi házas lakóparkjában mindezt megtalálja! Csapjon le most Pécs első exkluzív, zöldenergiás, újépítésű otthonai egyikére az erdő széli patak partján, a belváros szívétől pár percre. Idén még 5 százalékos áfával, 2020 év végi átadással.

Pécs első családi házas közösségi lakóparkja több szempontból egyedülálló, és valamennyi igényt kielégít, mely egy 21. századi, tudatosan gondolkodó pécsi család maga elé tűzhet. A Tolnai Kert 11 ezer négyzetméteren, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet közvetlen közelében, a dinamikusan fejlődő ürögi városrészben helyezkedik el. A zöldövezetes lakópark autóval a belvárostól alig 10 percre, az uránvárosi autóbusz-állomástól 3, a pécsi szupermarketektől 5 percre található, valamint az iskolák, óvodák is csak pár percre vannak.

Tolnai Kert falu a városban, egy olyan zárt lakópark, ahol mindene meglehet, melyet megadna a családjának, és mindenen osztozhat, amin érdemes!

A Tolnai Kertben 6 különálló családi házból, és 4 ikerházból tevődik össze a 14 modern otthon. Valamennyi ház átgondolt elosztású, tágas és világos terekkel rendelkezik. A tervezők a letisztult, modern minimalizmus jegyében alakították ki az élettereket. Az otthonok egyik legnagyobb előnye, hogy zöldenergiával felszereltek, így hőtechnikailag A++ kategóriába sorolandóak. A leghatékonyabb hőmegtartást a minőségi hőszigetelés biztosítja, az ökonomikus és helytakarékos fűtéstechnológia alapján pedig padlófűtés szolgálja a lakók kényelmét a házakban.

A zöldövezeti lakópark továbbá tökéletes érzékkel játszik a privátszféra és a közösségi terek határaival. Az épületek kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak a tervezők arra, hogy a családok bár egymástól pár méterre, mégis zavartalanul éljék mindennapjaikat. A hőszigetelt falak extra hangszigeteltek, az átlátás minimális, továbbá minden családnak megvannak a privát terei is. A Tolnai Kert valamennyi otthonához rendelkezésre áll saját garázs – ikerházak esetén beálló -, valamint saját kertrészt is.

A Tolnai Kertben egy olyan otthonra lelhetnek a családok, ahol lehetőség van a meghitt kapcsolatok kiépítésére is. A lakóparkban vannak közös zöldterületek, valamint ha a lakóközösség programokat szervezne, rendelkezésre állnak a közös terek is. A létesítményben a természet is „szomszédja” a családoknak.

A park lábánál csörgedezik az égervölgyi, tiszta vízi források táplálta patak, valamint a házakat öleli a végtelennek tűnő mecseki erdő is.

A lakóparkba fizikailag elzárt, privát magánút vezet, ezen túl a házban riasztó-, és kamera rendszer felügyeli a családok biztonságát.

Ha idén vásárol, milliókat spórolhat!

A 2020 végére befejezett lakópark otthonait 2019 év végéig 5%-os áfával lehet megvásárolni, mellyel több millió forintot spórolhatnak a családok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal döntése szerint, a 2015. évi CCXII. törvény értelmében 2020. január 1-jétől ismételten a normál 27%-os áfa kulcs vonatkozik az új lakóingatlanok vásárlására.

Az adótörvény miatt akár a teljes összeg még ebben az évben kifizethető, amely több millió forint megtakarítást jelenthet házanként! A ház kifizetési ütemezése 5 részletben történik, az első ütemben a telek kerül megvételre.

