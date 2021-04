Tornaszobával bővül a görcsönyi óvoda

Nagy öröm érte tavaly a görcsönyi önkormányzatot, ugyanis eredményesnek bizonyult a Magyar Falu Program keretében beadott pályázatuk, melynek köszönhetően az idén egy tornaszobával bővül az óvoda.

Heteken belül elkezdődnek a munkálatok az óvoda udvarában, az intézmény a hazai forrású pályázati támogatásnak köszönhetően egy új tornaszobával bővül. Kőszegi Tamás, Görcsöny polgármestere elmondta, az épülethez egy 100 négyzetméteres új épületrészt építenek, amely a beltéri tornaórákon, sportfoglalkozásokon felül különböző óvodai rendezvényeknek, beltéri közösségi programoknak is helyszínt biztosít majd.

A tervek szerint a szeptemberi nevelési év kezdetére elkészül a tornaszoba. A görcsönyi óvoda egyébként jövőre lesz 50 éves, melyet remélhetőleg sikerül felhőtlenül megünnepelni. Az intézmény folyamatosan szépül, tavaly a járvány miatti bezárások időszakát is hasznosan töltötték az óvónők, elvégezték az éves karbantartási munkálatokat és kifestették a belső tereket. Az egyik óvónő ügyességét dicsérik a falakra festett mesés dekorációk is, amelyeknek különösen örültek az oviba visszatérő gyerekek.

A polgármester elmondta, több fejlesztésre is pályáztak az elmúlt évben, de a legnagyobb öröm számukra, hogy az óvoda fejlesztésére támogatást kaptak. A községben minden beruházás fontos, ám kiemelten kezelendő az intézmények – a minibölcsőde, az óvoda, és az iskola megfelelő körülmények között történő működése, hiszen ez segíti elő az itt élő családok elégedettségét és új lakók beköltözését.

Természetesen egyéb beruházások is folyamatosan zajlanak a településen, fokozatos munkával, a közfoglalkoztatás keretében elkészült a piactér, emellett a művelődési házban jövő héten adják át a rendőrségi helyiséget. A művelődési házból úgynevezett szolgáltatóházat szeretnének kialakítani, hogy ne csak a családsegítő szolgálat legyen itt. Valamennyi helyiséget igyekeznek kiadni szolgáltatóknak, portréfotózásra, masszázsra, a rendőrségnek. Az épület belső helyiségeit az önkormányzati dolgozók kifestették fehérre, és a fent már említett ügyes kezű óvónő pipacsokat festett a falra.

A termelői piac a Húsvét előtti próbanap után rendszeressé válhat, hiszen a lakók igénylik is, hogy helyben friss zöldségeket, gyümölcsöket vásárolhassanak. Emellett bőközi legendás húsokból, komlói tésztákból, és az ócsárdi savanyúságokból is válogathatnak a vásárlók.

Támogatást is nyert az üzem

Öt évvel ezelőtt a közfoglalkoztatás keretében gyümölcsléüzemet alakított ki az önkormányzat. Az itt készült 100 százalékos gyümölcsleveket közétkeztető cégeknek, kisboltoknak értékesítik, illetve ősszel fontos bevételi forrás a bérfeldolgozás is.

Az önkormányzati vállalkozás 4 embernek ad egész évben munkát. A tavalyi és az idei iskolai-óvodai bezárások nagyon nehéz helyzetbe hozták a közétkeztető cégeket, így az ő beszállítóikat is, ezért az görcsönyi önkormányzat más lehetőségek keresésével is próbál alkalmazkodni a változó körülményekhez. Italautomatákat vásároltak, amelyeket vendéglátóhelyekre szállítanak, így nyitás után több szendvicsezőben, étteremben is görcsönyi gyümölcsleveket lehet majd fogyasztani. Ez egy újabb bevételi forrás lehet.

Az önkormányzat tavaly 13 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium Dokkoló Élelmiszeripari Integrátori Program keretében. A támogatást alapanyag-beszerzésre, bértámogatásra, eszköz- és technológiai fejlesztésre, raktártechnikára és piacra jutásra fordíthatják.

Megszentelik a járműveket Minden évben, Szent Kristóf, az utazók védőszentjének napján gépjárműszentelést tartanak a községben. Ezen alkalmakkor a plébános megáldja a megjelent autókat, motorokat, hogy ezzel megvédjék az embereket a következő évben a balesetektől. A program az előző polgármester kezdeményezésére indult, aki egyben a Magyar Autóklub helyi elnöke. Új adventi fények világították a falut Az önkormányzat tavaly év végén új karácsonyi fényfüzérekkel, installációkkal díszítette fel a falut, aminek a lakók nagyon örültek. Jót tett a lelküknek is a változás az igen nehéz pandémiás év után. Ezen kívül a képviselők minden kisgyermeknek házhoz vitték a mikuláscsomagot, és minden háztartás kapott élelmiszercsomagot az ünnepek előtt. Továbbra is igyekeznek vidámságot hozni a hétköznapokba, Húsvét előtt is szépen kidekorálták a falu főterét, ami ismételten nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is elnyerte a tetszését. A testvértelepülési kapcsolat szoros Görcsöny kivételesen erős kapcsolatot ápol a németországi testvértelepülésével, Breitenbrunnal. Évek óta szinte minden évben 30–50 fős társaság utazott ki Bajor országba, és onnan is rendszeresen jöttek ide, sok család között alakult ki baráti viszony. A két település kapcsolata tavaly volt 25 éves, a negyedszázados évforduló megünneplését azonban a járványhelyzet megakadályozta, nagy valószínűséggel csak jövőre kerülhet sor az alkalom méltó emlékezetessé tételére.

A boldogító igen

Egyre több jegyespár mondja ki a boldogító igent Görcsönyben. Ez köszönhető egyrészt a szép környezetnek, másrészt a helyi anyakönyvvezetőnek, aki amikor elkezd szónokolni a szertartás alatt, akkor az egész termet átjárja a szerelem és a felemelő pillanat. Tavaly 40 esküvőt tartottak a községben, s mivel az önkormányzat továbbra is szeretne kedvezni a jegyespároknak, egy gloriette-et építettek a templommal szembeni területen, ahol még gyönyörűbb környezetben tartható meg a polgári szertartás.

A település vezetői

Az 1600 lakosú község polgármestere Kőszegi Tamás Gábor. Alpolgármester: Kutyáncsánin Szrétóné. A képviselő-testület további tagjai: Fehérné Kovács Tünde, Hunyadi Katalin, Nagy-Kése Barbara, Pusch Bálint, Tóka Eszter Erika. Jegyző: Szauer Tímea.

A német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Thán Csaba. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Orsós József. A Görcsönyi óvoda és minibölcsőde vezetője: Gyenes Zoltánné.

Görcsöny lakossága növekszik, főként Pécsről költöznek ide családok egy-kettő, de inkább több gyerekkel, így elmondható, hogy itt is megmutatkozik a kormány családpolitikájának kedvező hatása. A községbe költözni kívánók számára az önkormányzat tavaly 11 önkormányzati telket adott el, és már megkezdték további 22 új telek kialakítását is, melyek közművesítése reményeik szerint jövő tavaszra elkészül, amelyek várják az újabb lakókat.

A környező településekkel – Ócsárd, Regenye, Szőke – nagyon jó kapcsolatot ápol Görcsöny. A társönkormányzatok mindig is együttműködésre törekedtek, ez például két évvel ezelőtt, a görcsönyi iskola tornatermének felújításakor is megmutatkozott, a többi önkormányzat eszközök beszerzésével járult hozzá a fejlesztéshez.

Az összeállítás a Görcsönyi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina