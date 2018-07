Továbbra is népszerű és keresett az orvosi szak

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) sikeresen zárta a 2018. évi általános felvételi eljárást, ugyanis a felvettek száma növekedett a 2017. évi általános felvételi eljárásban bejutottakhoz képest. A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az általános orvos szak, ide csaknem 1800-an szerettek volna bejutni.

Az idei évben a PTE több kara is növelte a beiskolázási létszámait: a Bölcsészettudományi Kar, az Egészségtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar és az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) is több hallgatót tudott felvenni. Az orvosi, fogorvosi szakma népszerű, keresett a fiatalok körében, ezen képzésekre évről évre növekvő tendenciát mutat a jelentkezők száma. A karra jelentkező, összesen 1835 főből 259- en nyertek felvételt, és további 7 hallgató stipendium (ösztöndíjas) programon kezdheti meg a tanulmányait. Az általános orvos szakra több mint nyolcszoros volt a túljelentkezés, az 1795 felvételizőből 204-en jutottak be a pécsi képzésre. Ennél nagyobb arányú az eltérés a fogorvosi szakon tizenháromszoros túljelentkezés mellett 48-an kezdhetik meg a tanulmányaikat. A biotechnológiai szakra pedig 23 jelentkezőből heten nyertek felvételt.

Magas színvonal, multikulturális környezet

A hallgatók egy olyan egyetemvárosban kezdik meg a tanulmányaikat, mely élhető méretű és léptékű, számos szolgáltatással, programokkal rendelkezik az egyetemista diákok számára.

– Karunkon, az Általános Orvostudományi Karon az oktatás kiscsoportos formában történik, az első évfolyamos hallgatók beilleszkedését, évkezdését a felsőbb éves instruktorok is segítik. Az ide érkező diákok igazi multikulturális környezetben tanulhatnak, hiszen hallgatóink a világ 64 országából érkeznek. Tanulmányaik mellett bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri munkákba, a szakkollégiumok munkájába, nyári gyakorlataikat hazai és nemzetközi oktatókórházakban tölthetik. Továbbá karunkon számos infrastrukturális és oktatói fejlesztés történt és történik folyamatosan az oktatás minőségének javítása érdekében – mondta dr. Duga Zsófia, a Dékáni Hivatal munkatársa.

A tanulás mellett a hallgatók számos sport, zenei és hallgatói programon (International Evening, Gólyabál, Medikus Kupa, szakhét) vehetnek részt. A legjobb jelentkezők számára pedig a PTE rektori ösztöndíjat hirdetett, illetve az orvostudományi kar az első helyes jelentkezők számára (vagyis azoknak, akik első helyen a PTE képzését jelölték meg a felvételi eljárás során) kollégiumi díjtámogatást is biztosít.

Megkönnyítik a kezdeteket az új hallgatóknak

A felvett hallgatók számára Orientációs Napot szerveznek augusztus 28-29-én. A program célja, hogy megkönnyítsék a diákok számára a tanulmányi és egyéb adminisztrációs ügyekkel kapcsolatos ügyintézést, illetve bemutatják a hallgatói szolgáltatások széleskörű rendszerét is. Az orientációs nap keretében a tanulmányi ügyek mellett teret adnak a hallgatói és egyéb hallgatói szolgáltatást nyújtó egyetemi szervezetek, intézetek (TDK, Támogató Szolgálat, Jogklinika, könyvtár, egészségügyi szakszolgálat, szakkollégiumok, demonstrátori diákkör, Erasmus, sportiroda, Táncoló Egyetem, Diákhitel Központ, Rendőrség) bemutatkozásának is.

Két szakon is pótfelvételit hirdetnek

Az ÁOK az általános orvos szakon és biotechnológia mesterképzésen hirdet a jelentkezők számára pótfelvételit. Általános orvos szakon 5, biotechnológia képzésen 7 jelentkező válhat hallgatóvá.

Fontos információ azonban, hogy a pótfelvételire csak azok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljárás során egyik általa megjelölt képzőhelyre sem nyertek felvételt, vagy az általános eljárás során nem nyújtottak be jelentkezést. Másik fontos szabály, hogy a ponthatárok a pótfelvételi eljárás keretében nem lehetnek alacsonyabbak a július 25-én meghatározott ponthatárnál. Az érdeklődők a felvi.hu oldalon tájékozódhatnak a részletekről, a jelentkezésüket pedig augusztus 6-i határidővel várják.

Növelik a külföldi hallgatók arányát

A Pécsi Tudományegyetem jelentős célkitűzése hogy növelje az itt tanuló külföldi hallgatók arányát. A PTE ezen szempontból évről évre jobban teljesít. Az egyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják majd az új külföldi hallgatók, és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Évről évre növekszik a külföldi hallgatók száma az orvostudományi karon is, a kar jelenlegi 3686 hallgatójából 1306-an az angol, 919-en a német programon tanulnak, az idei felvételi folyamat pedig még nem zárult le e két program esetében. A jelentkezéseket tekintve viszont elmondható, hogy évről évre körülbelül öt-hatszoros túljelentkezés van az angol és a német programra is.

Önálló kutatás elindításához kaptak segítséget

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara adott otthont az első alkalommal megrendezett nemzetközi hallgatói tréningnek, melynek keretében 25 orvostanhallgató érkezett a világ minden kontinenséről a július 19–22-ig tartó programra. A tréning az IFMSA (világ orvostanhallgatóinak egyesülete) hivatalos eseménye volt, melynek rendezési jogát a PTE ÁOK Orvostanhallgatók Egyesülete India, Szudán és Román társszervezetek pályázatával versenyezve nyerte el.

A négynapos program során a résztvevők nemzetközi, szakmai trénereinek segítségével ismerhették meg lépésről lépésre, hogyan kell felépíteni egy kutatást. A program célja, hogy a hallgatók képesek legyenek önálló kutatás megvalósítására, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy az erre indított SCORE program keretein belül bekapcsolódhassanak egy szabadon választott munkacsoport kutatómunkájába.

A kutatási projekt az orvostudományi hallgatók számára lehetővé teszi, hogy ismereteiket elmélyítsék a kutatási érdeklődésük specifikus területén. A hivatalosan elismert program az orvostudományi egyetem által támogatott, és olyan mentor vezet, aki bemutatja a diákcsereprogramokat a kutatás alapelveire, beleértve az irodalomkutatást, adatgyűjtést, tudományos írást, laboratóriumi munkát, statisztikát és etikát.

A pécsi orvoskaron megrendezett program befejezésekor a tanulóknak írásbeli tudományos jelentést vagy szóbeli előadást kell készíteniük. A szakmai program kiegészítéseként a diákok, trénerek szabadidős programok keretében Pécs városával is megismerkedhettek.

Reglődi Dóra új pozíciókban dolgozik tovább

A PTE Általános Orvostudományi Karának új dékánja, dr. Nyitrai Miklós az általános, diákjóléti és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettesi feladatokra a továbbiakban is dr. Tényi Tamást, az oktatásira pedig dr. Czopf Lászlót kérte fel, míg az általa megüresedett tudományos területre dr. Reglődi Dórát választotta, aki igent mondott a felkérésre. Időközben az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége titkári pozíciójának betöltésére is őt választották, így bőven lesz teendője a következő években.

A pozícióhoz kötött feladatok között egyebek mellett a sokrétű kari pályázatok kezelése, a Szerzők Ünnepének szervezése, valamint a különböző eseményeken való reprezentáció szerepel. Emellett Reglődi Dóra az egyetemi portál interjújában elmondta, szeretné Nyitrai dékán újító kezdeményezéseit is folytatni, amelyek főként a kutatók motivációjára épülnek, a tudományos teljesítmény fokozása érdekében.

– Célom, hogy felmérjem, a különféle intézetekben miként alakult az elmúlt öt év teljesítménye. Ennek alapján látom majd, hogy hol kell jobban fejleszteni, vagy miként tudom elősegíti a kollaborációkat a klinikák és az elméleti intézetek között. Jelenleg az adatokat gyűjtöm ehhez – fogalmazott a tudományos dékánhelyettes.

Az interjúban elmondta, megnövekedett feladatai mellett továbbra is szeretne oktatni, illetve kedvenc kurzusát is vinné tovább, ami az anatómia határterületeiről szól. Úgy véli, a vizsgáztatásban nem tud majd a korábbi intenzitással részt venni.