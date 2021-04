Új falubuszt nyert a mecsekpölöskei önkormányzat

A mecsekpölöskei önkormányzat az idén visszafogottabban tervez a fejlesztéseit illetően, hiszen a szokásos évi bevételeik a járvány­ügyi kormányzati intézkedések nyomán lecsökkentek. Kisebb léptékkel, de a fejlődés nem áll meg, a lehetőségeikhez mérten továbbra is próbálnak eleget tenni azoknak az igényeknek, amelyek a lakosság komfortérzetét javíthatják.

A falu igazi gyöngyszem, szép környezetben, két patak találkozásánál fekszik, így nem véletlen, hogy sokak számára vonzó település. Van érdeklődés az eladó házak és az építési telkek iránt. Papp István, a község polgármestere elmondta, reményeik szerint ez hamarosan a lakosságszámban is megmutatkozik majd, hiszen mindig örülnek az új lakóknak. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy az új építési terület közművesítésére pályáznak, lehetőséget teremtve egy új utca kialakítására.

Az elmúlt években több pályázati forrásból megvalósult beruházást is maguk mögött tudhatnak, a Leader-programban nyert támogatásból a tavalyi évben napelemeket szereltek a polgármesteri hivatal épületére, emellett a templomtorony festése, valamint a templom belső festése valósult meg az elnyert összegből. Az idén pedig a közlekedésbiztonság szempontjából szükséges fejlesztést valósítottak meg, bővítették a közvilágítási rendszerüket. A kultúrházban a komlói önkormányzattal közös EFOP-os pályázat keretében megvalósult a radiátorok cseréje.

A Magyar Falu Program keretében Nagy Csaba országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően tavaly támogatást nyertek egy új falubusz beszerzésére, melynek eredményeképpen a régi, 13 éves járművet le tudták cserélni. A régi buszt egy szerbiai, magyar lakta településre, Óbecsére ajándékozzák, ahol a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör használná. A polgármester elmondta, a falubusz átadását ünnepélyes keretek között Mecsekpölöskén tervezik, amint a járványhelyzet korlátozásait feloldja a kormány, egy falunapi rendezvényen szeretnék átadni az említett néptánccsoportnak.

Az idei évben újra pályáznak a Magyar Falu Program keretében közösségi színtér kialakítására, a tavalyi beadványuk sajnos nem nyert. A fejlesztés a faluházat érintené, szükségessé vált az épület szigetelése, emellett ki is nőtte a település, ezért bővíteni is szeretnék. Egy már beadott belügyminisztériumi pályázat elbírálását is várja az önkormányzat, mellyel az orvosi rendelő felújítására, nyílászárók cseréjére, festésre, fűtési rendszer korszerűsítésére szeretnének támogatást nyerni.

A községvezető elmondta, kisebb önerős fejlesztéseket is megvalósítottak, a polgárőrséget például egy személyautóval támogatták, és két eszközzel bővítették a kamerarendszerüket is, mindezek pedig a közrend és a közbiztonság erősítését szolgálják.

Megemlítendő még a lakók önkéntes segítsége, társadalmi munkája. Gál Szabolcs vállalkozó feleségével a faluban található négy keresztből kettőt felújított, amiért az önkormányzat hálás köszönetét fejezi ki.

Készítik a megnyíló könyvtár helyiségét

Más településekhez hasonlóan Mecsekpölöskén is nagyon várják a rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások feloldását. Az év elején az eddigiekhez hasonlóan elkészült a programtervezet, és amint lehetséges, ezeket szeretnék megtartani. A magyarszéki önkormányzat konzorciumában nyert TOP európai uniós pályázat keretéből is maradt forrás néhány program megszervezésére.

Az idei évben egyébként folyamatban van a Csorba Győző Könyvtárral együttműködésben egy könyvtár kialakítása is. A templom épületében lévő egykori szolgálati lakásból kezdték el kialakítani a helyiséget, az olvasószobában pedig internet-hozzáférési lehetőséget is szeretnének biztosítani a lakosságnak. A könyveket és a bútorokat a megyei könyvtár biztosítja, az önkormányzat pedig a helyiség felújítását végezte el. Még némi belső festés és a bútorok összeszerelése van hátra. A könyvtáros Selymes Tímea, az önkormányzat kulturális referense lesz, míg a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa – kulturális asszisztens – a település honlapját fogja fejleszteni. A polgármester reméli, hogy ezáltal a lakosság is naprakészen tud tájékozódni a testület által hozott határozatokról, új rendeletekről, döntésekről.

A település vezetői

A 419 lakosú község polgármestere Papp István. Alpolgármester: Nagy Tibor. A képviselő-testület további tagjai: Bóna Gáborné, Kovács Sándor és Múthné Pető Anikó. Jegyző: dr. Mátéka Gyöngyi. A Mecsekpölöske Fejlődéséért Egyesület elnöke: Kovács Anita. A polgárőrség vezetője: Nagy Tibor. Háziorvos: Dr. Plávics Eszter, védőnő: Régelyné Balotai Gabriella. Falugondnok: Bakó Gábor. Kulturális referens: Selymes Tímea.

Az önkormányzat elérhetősége: 7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. Tel.: 72/482-621.

Az összeállítás a Mecsekpölöskei Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina