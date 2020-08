Új játszóteret vettek birtokba a gyerekek

A pályázatoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik a falu, nemrég például a könyvtár és a közösségi ház épülete újulhatott meg, a közeljövőben pedig a játszóteret fejlesztik tovább.

Minden egyesület és természetesen az önkormányzat is kihasználja a pályázati lehetőségeket, amelyek mind a falu fejlődését segítik. Ahogy Lőrincz Árpád, Sátorhely polgármestere elmondta, a Magyar Falu Programot kifejezetten jónak tartják, hiszen a százszázalékos támogatásnak köszönhetően a kistelepülések is tudnak pályázni, más jellegű felhívásoknál eddig ugyanis nehézséget okozott az önrész megteremtése.

A tavalyi évben is több sikeres pályázatuk volt a programban. Ennek köszönhetően új járda épült a Perényi utcában, a II. Lajos utcában és a Brodarics utcában. Szintén a Magyar Falu Program biztosított forrást arra, hogy megújulhasson a közösségi ház és a könyvtár. Az épületben kicserélték az összes nyílászárót, belső átalakítást végeztek, valamint az intézmény technikai eszközökkel és új bútorokkal is gyarapodott.

A könyvtár egyébként 2010 óta áll az olvasók rendelkezésére, együttműködve a pécsi Csorba Győző Könyvtárral, a könyvtáros Barta Enikő. Állománya folyamatosan növekszik, saját állományában több mint kétezer dokumentum, könyv, CD és DVD található. Ehhez jön még a Csorba Győző Könyvtár nagyjából ezer darabos állománya, és persze többféle folyóirat közül is válogathatnak az olvasók.

A fejlesztések terén megállás a következőkben sem lesz, hiszen ahogy a polgármestertől megtudtuk, idén is pozitív elbírálásban részesültek több felhívásban is. Az egyházzal összefogva a temető felújítására nyertek támogatást, ősszel tehát megkezdődhet ott az urnafal és a járda építése. Emellett a játszóteret is továbbfejlesztik, erről a napokban érkezett meg a határozat. A játszótér egy Leader-pályázatnak köszönhetően épült meg nemrég – ahogy a felnőtt fitneszpark is –, a továbbiaknak tehát ezt fogják bővíteni. Az önkormányzat tervei között szerepel az óvoda, a polgármesteri hivatal és a tornacsarnok épületének felújítása, amelyekhez további pályázati forrásokat szeretne igénybe venni.

A turistáknak pedig az egykori tábor területén álló épület fejlesztésével szeretnének kedvezni, a faépületben negyven embert tudnak elszállásolni. Emellett kerékpárutat is ki szeretnének alakítani, hogy biciklivel is meg lehessen közelíteni a települést, valamint a belterületen is biztonságosan lehessen közlekedni két keréken is.

Biztosítják a gyerekek napközbeni felügyeletét

A gyermekek is biztos ellátást kapnak, hiszen bölcsőde, óvoda és általános iskola is működik a településen. A Napocska Családi Bölcsődét 2010-ben alapították önkormányzati fenntartású szolgáltatásként. Napközben húszhetes kortól hároméves korig biztosít felügyeletet a gyermekeknek. A szolgáltatást nyújtó személy Müller Csilla. Az óvodába, amely a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde Sátorhelyi Tagóvodájaként működik, jelenleg tizenegy gyermek jár oda. Az intézmény vezetője Tóth Sándorné.

Az óvodából pedig a helyi általános iskolába mehetnek a kicsik. Az alsó tagozaton tizenkilenc fiatal tanul. Két összevont osztály mellett egy napközis csoport működik. Az intézmény a Klebersberg Központ Mohácsi Tankerületi Központ Mohács Térségi Általános Iskola Sátorhelyi Telephelyeként működik, vezetője Lőrincz Árpád.

Az idősekről is gondoskodnak a településen, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést az Időskorúak Napközi Otthona biztosítja, amelynek dolgozói Gyöngyösi Györgyné és Madarasi Gáborné.

Méltóképp készülnek az évfordulóra

A település története igen régre nyúlik vissza, először az 1333-34. évi pápai „annata” jegyzék említi templommal és pappal rendelkező helyként, a török időkben azonban osztozott a hódoltság területén maradt falvak szomorú sorsával. A végzetes mohácsi csata 1526. augusztus 29-én ezen területen zajlott le. A török megszállás alatt az 1580-as években szerb nemzetiségűek alapították meg a jelenlegi falut „Satoristye” néven, arra emlékezve, hogy itt táboroztak a törökök. A múltnak emléket állítva a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára – ami hat év múlva, 2026-ban lesz – tervezett programokban aktívan részt szeretnének venni.

Aktívan tevékenykednek a civil szervezetek

Sátorhely programkínálata minden évben igen színes, de idén sajnos a koronavírus-járvány miatt szinte minden rendezvény elmaradt. A pezsgő élet a településen működő civil szervezeteknek is köszönhető, akik élővé és élhetővé teszik a községet. A helyi néptáncegyüttes már országos szinten is ismert, a különböző csoportokban több korosztály is képviselteti magát, jelenleg összesen 90 felnőtt és gyermek táncol az egyesületben. Ők pedig nemcsak a hagyományokat ápolják, hanem valódi, összetartó közösséget kovácsolnak. Ez abból is látszik, hogy a néptánc, a zene, a dalok, népi hagyományok szeretete nemcsak táncosokat, hanem családtagokat, barátokat is az együtteshez vonzott és alkotó, támogató tagjává tett.

A sportélet is aktív, ami a Sátorhelyi Sportegyesületnek köszönhető. A felnőtt labdarúgócsapat jelenleg a Baranya megyei III. osztály Dárdai Ferenc csoportjában játszik. Terveik közé tartozik az egyesület használatában lévő öltöző és sportpálya korszerűsítése.

A Sátorhelyért Egyesület pedig csak nemrég, 2020 februárjában alakult, hogy az önkormányzattal együttműködve segítsék a falu fejlesztését. Az egyesület célja, a falusi turizmus elősegítése és a község idegenforgalmi vonzerejének növelése, a településmarketing támogatása, valamint a helyi gazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés elősegítése. Ennek érdekében javaslatokat és észrevételek nyújt be, amelyek segítik a község hosszú és középtávú fejlesztési és rendezési terveinek kidolgozását. Persze a szórakozásról sem feledkeznek meg, minden korosztálynak szerveznek érdekes programokat.

Sátorhely település vezetői

A csaknem hatszáz lakosú Sátorhely polgármestere Lőrincz Árpád, az alpolgármester Frank István. A képviselő-testület további tagjai: Sebestyén Béla, Tátrai Tibor, Farkas Ervin. A hivatal a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Címe: 7785 Sátorhely, Várudvar 13. Telefonszáma: 69/382-11. E-mail: [email protected]. A jegyző Zimmermann-né dr. Kovács Anikó. Címe: 7784 Nagynyárád, Kossuth u. 46. Telefonszám: 69/374-104. E-mail: [email protected]

Háziorvos: Dr. Szél Zoltán.Címe: 7785 Sátorhely, Várudvar 17. Telefonszáma: 69/374-110, rendelési időben: 69/382-110, 06/30-454-9659. Rendelési idő: hétfő: 12.00–14.00. Kedd: 10.00–12.00. Szerda: 8.00–10.00. Csütörtök: 10.30–12.00. Péntek: 8.00–10.00.

A településen több civil szervezet is működik: a Sátorhelyi Néptáncegyesületet Frank István, a Sátorhelyi Sportegyesületet Antal Tamás, a Sátorhelyért Egyesületet pedig Csuka Zoltán vezeti. Sátorhely testvérfaluja az erdélyi Csíklázárfalva.

Elhelyezkedése: Sátorhely Baranya megyében, a Mohács-vidéki síkföld középső részén fekszik. Területe sík, a Duna második terasza. Kiváló minőségű – magas aranykorona értékű – földek találhatók itt. A néphagyomány szerint azért, mert a Mohácsi csatában elesett magyar katonák vére áztatta.