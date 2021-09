Új pihenőpark épült Magyarbólyban

Több pályázati forrás elnyerése mellett önerős beruházásokat is megvalósított az önkormányzat az elmúlt években. Elkészült például a község impozáns parkja a Kossuth és a Vasút utca találkozásánál.

Tavaly augusztusban egy jótékonysági bál keretében adományoztak a lakók egy parkfelújításra. Az összegyűlt összeget az önkormányzat a község legnagyobb magyarbólyi vállalkozójának, a Solar-Napelem Kft.-nek adta át, amely cég az adományból, valamint a vállalat és az önkormányzat támogatásából alakította ki a hangulatos pihenősarkot a Vasút utca elején. A terület teljesen új külsőt kapott: Magyarbóly-felirat (szelfipont), egy szökőkút, hangulatos esti fényeket adó kandeláberek, valamint térköves járda, gondozott zöldfelület, padok kerültek ide.

Busz Balázs, Magyarbóly 2019 őszétől regnáló polgármestere elmondta, az utóbbi időben láthatóan jobb közösség kovácsolódott a településen, az összefogás eredménye volt tavaly egy játszótér is, melynek megépítéséhez társadalmi munkában a lakosság is hozzájárult.

A községvezető két évvel ezelőtt egy gazdaságilag inga­dozó hivatalt vett át, de ebből a helyzetből sikerült úgy kikeveredni, hogy az idén már önerős pályázatot is be tudott adni az önkormányzat. Ennek köszönhetően egy nyertes belügyminisztériumi pályázat keretében még az idén felújítják a járdát a Fő utca 1,4 kilométeres szakaszán, a fejlesztéshez több mint 6 millió forintot tett hozzá az önkormányzat. Az önerős beruházások közé sorolható még a József Attila utcai önkormányzati lakás fűtésrendszerének kialakítása, a vízelvezető árkok betonelemekkel történő burkolása, illetve egy fűnyírótraktor vásárlása is.

Az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeit is igyekszik kihasználni, tavaly az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) épületének felújítására nyertek támogatást, mely némi önkormányzati pluszforrás segítségével korszerűsödhetett, valamint játszótérre is nyert a falu támogatást. Az idén is pályáztak: az IKSZT-ben a színpadi függöny motoros mozgatását szeretnék megvalósítani, ez a beadvány azonban most tartaléklistára került. A református egyház is nyert Magyar Falu Program keretében forrást, melyből a református templomnál a kocsibeálló térkövezését, egy négy férőhelyes parkoló és új kerítés megépítését, valamint a kapu felújítását végzik el.

Megújultak az összekötő utak Villány és Beremend felé (Csípőtelekig) is megújult az út a Magyar Közút Zrt. beruházásában. Busz Balázs polgármester elmondta, a fejlesztés főként dr. Hargitai János országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhető, aki még az előző önkormányzati ciklus végén tett ígéretet arra, hogy a meglehetősen leromlott állapotú összekötő útszakaszok felújítására nagy gondot fordít. A Villány és Magyarbóly közötti útszakasz tavaly december közepére készült el, idén márciusban pedig Beremend felé újította meg a közút a Csípőtelekig vezető útszakaszt.

Több gyerek kezdte idén az iskolában az első osztályt

Két évvel ezelőtt nem indult első osztály a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában, mert nem volt elég beiratkozó. Ennek elkerülésére az önkormányzat az idén az első osztályos gyermekek szüleinek egy új támogatási formát határozott meg: két részletben összesen százezer forinttal támogatják azokat, akik a helyi intézménybe járnak. Idén ennek köszönhetően már nem volt gond a létszámmal, a 2021–22-es tanévet 11 elsős diák kezdte meg. A 3. és a 4. osztály jelenleg összevontan tanul, de azóta a szülők visszahozták gyermekeiket a magyarbólyi iskolába, így remélhetőleg, mire a most 3. osztályosok felső tagozatba lépnek, meglesz a nyolc diák, hogy velük is külön osztályt lehessen indítani.

Az iskola fenntartója, a Mohácsi Tankerületi Központ egyébként örömmel veszi, hogy a magyarbólyi önkormányzat is segít a gyereklétszám fenntartásában, és részükről már a magyarbólyi iskolaépület jövő évi felújítása is szóba került az egyeztetéseken. A fenntartó kérésére az önkormányzat még egy – a tanárlétszámot is fenntartó – ösztönző program kidolgozását is tervezi.

A település vezetői A község polgármestere Busz Balázs, alpolgármester: Költőné Horváth Judit. A képviselő-testület további tagjai: Kundárné Dancsó Éva, dr. Fűrész-Fenyvesi Nikolett és Boros Tibor. A Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Szarkándi Zita. Aljegyző: Horváth Szabina. A Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója Fáncsi Judit, az óvoda vezetője: Feiter Edit. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér vezetője Perge Ivett. A Magyarbólyért Egyesület elnöke Kundárné Dancsó Éva, A Magyarbólyi Együtt Egymásért Egyesület elnöke: Kovács Zoltánné, A Magyarbólyi Polgárőr Egyesület elnöke Horváth Ferenc, a Magyarbóly Labdarúgó Sport Egyesület elnöke Maul Zsolt. A szerb Hagyományőrző Egyesület elnöke: dr. Roth Adrienn. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Pólyik Valéria, a szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke: Róth András Ervinné.

Az összeállítás a Magyarbólyi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina.