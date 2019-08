Új tetőszerkezetet kapott az önkormányzati épület

Bőséges, szép a termés a tésenyi szociális kertben, ahol idén kertészeti kultúrákkal foglalkoznak elsősorban. A kert melletti épület gyerekzsivajtól hangos, hiszen ott működik a Katolikus Karitász helyi szervezete.

Egy nagy területen káposzta terem a szociális kertben idén Tésenyben, de mindenféle növény van még mellette, amire szüksége lehet a lakosságnak. Kertészeti kultúrákkal foglalkoznak, így van még a kertben hagyma, fokhagyma, karalábé, répa, burgonya és uborka is. Dávodi Dórától, a település polgármesterétől megtudtuk, hogy a szabadföldi termelés mellett idén fóliasátrakat is felállítottak 110 négyzetméteren, ahol többek között paprika és paradicsom nő.

A növényeket a helyi közfoglalkoztatottak gondozzák, főleg nők, de egy férfit is alkalmaznak, aki a nehezebb fizikai munkákat végzi el. A termést a lakosok között osztják szét.

Az önkormányzat emellett hét hektár földdel rendelkezik, ahol kukoricát és búzát termesztenek, amiket aztán értékesítenek. Az eladásból és a kertből származó bevételt pedig arra fordítják, hogy élelmiszercsomagot vegyenek a helyieknek. Ezt általában karácsonykor kapják meg, de idén húsvétkor is jutott a falubelieknek.

A kert a polgármesteri hivatal mögött helyezkedik el, az épület az elmúlt hónapokban újult meg, teljesen új tetőszerkezetet kapott.

– Nagy munka volt a tető felújítása, hiszen 750 négyzetméter felületről van szó – mesélte Dávodi Dóra. – Tizenöt millió forintos pályázatot nyertünk rá, önerőből nem is tudtuk volna megcsinálni. Két hónap alatt készült el, májusban kezdték el a munkálatokat és június végén fejezték be.

Egy előtetőt is építettek a beruházás során, amit az önkormányzat saját forrásból finanszírozott. Erre azért volt szükség, mert minden nagyobb rendezvényt – úgy, mint a gyereknapot vagy a falunapot – az önkormányzat épületének udvarában tartanak.

Ezt az udvart most is gyerekek népesítik be, hiszen itt működik a Katolikus Karitász helyi szervezete, és egyik feladatuk, hogy nyáron vigyáznak a fiatalokra. A szervezet egyébként sokféle munkát végez, elsősorban falufejlesztés céljából vannak itt tavasz óta. Segítenek a családoknak a mindennapi dolgokban, foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyermekekkel, hogy felzárkóztassák őket, de a közösségi programok szervezéséből is kiveszik részüket.

Közös kirándulás

A gyermekeknek sokféleképpen próbálnak segíteni a településen. A polgármester kiemelte, hogy Tésenyben egy 25 férőhelyes falugondnoki busz működik, ezzel viszik el a fiatalokat iskolába és óvodába a közeli Baksára. A tanítási szünetekben pedig ebédet biztosítanak a rászorulóknak, ezt is Baksáról szokták hétköznapokon behozni a falubusszal. Az iskolakezdéshez is segítséget nyújt az önkormányzat vagy anyagi támogatás formájában, vagy tanszercsomaggal. Emellett mindig van lehetőség egy-egy kirándulásra is, nem is olyan régen például a Balatonon jártak.

A buszmegálló is megújulhat jövőre

Az aktuális fejlesztések mellett vannak olyan munkák is, amelyeket folyamatosan kell végezni. A közfoglalkoztatottak is sok mindenben részt vesznek, mindig azt csinálják, amire éppen szükség van. Ők végzik a házi segítségnyújtást is, a faluban élő idős embereknek segítenek a ház körüli teendőkben úgy, mint a favágás vagy a fűnyírás.

Emellett folyamatosan parkosítanak a településen, és jövőre az elöregedett fákat tervezik kivágni, hogy újakat telepítsenek a helyükre. Egy nagyobb projekt is kezdetét veheti hamarosan, egyedi szenny­víztisztítót telepítenek a háztartásokba.

A település fiatal polgármestere ezen kívül is tele van tervekkel a jövőre nézve, ahogy mondta, az egyik buszmegállót kéne felújítani. Ehhez betonozás, valamint egy fából készült beálló kialakítása szükséges. Az útfelújítás folytatására már beadták a pályázatot, továbbá a kultúrházat szeretnék szigetelni és festeni.

További fejlesztések is elképzelhetők, de ezek attól függnek, hogy a Magyar Falu Program keretében milyen pályázatokat írnak ki.

Már majdnem kész a kerítés

Az önkormányzat épületének másik végében szorgosan dolgoznak az emberek, kerítéselemeket öntenek. Két különböző fajtát is gyártanak, az egyik a temetőhöz kerül, a másik pedig a polgármesteri hivatal épülete köré. Ezt a feladatot a közfoglalkoztatottak látják el.

– Olyan munkát kell adni az embereknek, aminek van látszata, haszna – véli Dávodi Dóra. – A közmunkában is lehet hasznos dolgot csinálni, csak meg kell találni a módját.

A kerítéselemek készítése is egy ilyen munka, amin már több éve dolgoznak az emberek. A cél, hogy teljesen körbeérjen a kerítés, ehhez már nem is hiányzik sok, az utolsó pár tíz méter van még hátra. A kerítés aztán sok száz évig fog a temető körül állni.

A temetőben nemcsak a kerítést készítik, hiszen hamarosan a ravatalozó is új tetőszerkezetet kap, nemrég pedig térkövekkel rakták ki. A térköveket is a közmunka­program keretein belül készítik el, kétfélét is öntenek, a jövőben pedig színezett térköveket is készíthetnek majd. A temetőben még ezen kívül padokat is el fognak helyezni.