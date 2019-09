Új utat építhetnek Somogyhárságyban

Festői környezet fogadja a Somogyhárságyba érkezőket. A település rendezettségére, a szépen felújított közintézményekre gondosan odafigyel az önkormányzat.

Nincs könnyű dolga a somogyhárságyi önkormányzatnak, hogy a népesség számának csökkenését megakadályozza. Mesebeli környezet, szépen felújított épületek találhatóak itt, azonban a község városoktól való távolsága úgy tűnik, túllép egy bizonyos lélektani határt. Fáth József polgármester elmondta, az iskolában már az 5. és a 8. osztály nem indult, túl kevesen voltak a diákok. Szerencsére az óvodát nem érinti a gyerekhiány, hiszen a helyieken kívül a vásárosbéci gyerekek is ide járnak.

Ahogyan a lakosság száma is csökken, folyamatosan csökken a közmunkások száma is, bár még 37-en dolgoznak a program keretében. Egy részük zöldségtermesztéssel foglalkozik, másik részük a település közterületeinek karbantartásáért felel, illetve egy csapat egy épületet újít fel a Rákóczi utcában, ahol két emlékszobát és egy vendégszobát szeretnének kialakítani. Ez várhatóan az idén el is fog készülni.

Az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélve Fáth József elmondta, a község önkormányzata tavaly a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával felújította a Nepomuki Szent János-műemléket, de a korábbi években a templom udvarán álló kereszt és a Festetics Mauzóleum is megújult. Szintén pályázati támogatásból a hivatal és a főzőkonyha energetikai korszerűsítése valósulhatott meg. A polgármester elmondta, az önkormányzat a tavaly visszatért plébánosnak is hálás, az egyház 60 millió forintos pályázati támogatásának köszönhetően ugyanis megújult a plébánia, ami nagyban javította a faluképet.

Remélhetőleg hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok azokon a külterületi földes utakon, amelyekre az önkormányzat Vásárosbéccel közösen nyert pályázati támogatást. Szilárd burkolatúvá válik a halastó feletti és a Kishárságytól északra lévő út.

Ösztöndíjat adtak

A község két európai uniós forrású pályázati projektnek is kedvezményezettje, amelynek köszönhetően programokra és fejlesztésekre kapott támogatást az önkormányzat. Emellett 2 tanuló 18 hónapi, 14 diák pedig 8 hónapig ösztöndíjban részesülhet. Ezen kívül 16 család egyszeri, 60 ezer forint lakhatási támogatást is kaphatott.

Minden évben népszerűek a vetélkedők az olimpián

Az idén már 21. alkalommal rendezték meg a Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület szervezésében a Parasztolimpiát, Somogyhárságy legnagyobb rendezvényét. A minden évben pünkösdvasárnapon tartott versenyen ötfős csapatok mérettetnek meg egyebek mellett talicskatolás, bálagurítás, fafűrészelés, hasogatás, létrás futás kategóriákban. Emellett egész napos családi és szórakoztató programokkal készülnek a szervezők.

Szintén nagy népszerűségnek örvend az önkormányzat és a sportegyesület által közösen szervezett sakk pingpong- verseny is, amelyen körülbelül száz sportoló vesz részt és nem csak Baranyából, hanem Tolna és Somogy megyéből is érkeznek résztvevők. A sportegyesület ezen kívül minden évben megrendezi a fiatalon elhunyt volt játékosuk emlékére a Paizs Zsolt Labdarúgó Emléktornát is. Erre az idén már 13. alkalommal került sor.

Egy baráti társaság ötletéből született meg a Romkastély Piknik a kishárságyi Zichy-kastélyban. Az épület állapota már több évtizede folyamatosan romlik, de a helyi és környékbeli családok augusztusban egy hétvégére megtöltik élettel a kastélyt, kiállításokkal, zenés műsorral, foglalkozásokkal készülnek a jó hangulatú programra.

A település vezetői

A község polgármestere Fáth József. Alpolgármester: Gáyerné Lutz Bernadett. A képviselő-testület további tagjai: Kovácsné Salgó Mónika, Szabó Ferenc és Heisz Róbert. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Szilas Tamás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Orsós Sándorné, tagjai: Pestiné Balogh Szilvia és Károlyiné Punczi Renáta. Háziorvos: dr. Lukács Enikő, védőnő: Toldi-Lang Mónika. Plébános: Molnár Attila. A sportegyesület elnöke Paizs János, gazdasági vezető: Pataki János. A Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület elnöke: Gáyerné Lutz Bernadett. A nyugdíjas klub elnöke Bíró Istvánné. A helyi polgárőrség vezetője: Heisz Róbert. Az iskola tagintézmény-vezetője: Sziliné Dobor Gizella, óvodavezető: Kiss Marianna.