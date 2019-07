Változó piaccal kell lépést tartanunk, így kihívásokkal teli, de nagyon motiváló a légkör

A hazánkban már közel 30 éve jelen lévő, a mobilitás ökoszisztémáját alakító Continental vállalat már tíz lokációban végez gyártó, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Magyarországon, ezáltal is hozzájárulva a közlekedés biztonságosabbá és tisztává tételéhez.

Tavaly egy Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központot nyitottak Budapesten, legújabb, zöldmezős beruházásuk keretében Debrecenben épül elektronikai okosgyáruk. A munkavállalók hazánk mellett Németországtól az ázsiai országokon keresztül az Egyesült Államokig a világ 60 országában próbálhatják ki tudásukat. A német technológiai cég 245.000 munkatársa a lehető legkorszerűbb technológiákkal és eszközökkel végzi a munkáját, a gyártásból kikerülő termékek, illetve a fejlesztési területen elkészülő szoftverek és szolgáltatások pedig a Continentalnál tetten érhető folyamatos innovációról tanúskodnak. A vállalat a munkafeltételeket illetően is halad a korral, hiszen – a feladatoktól függően – rugalmas az időbeosztás, és lehetőség van az otthonról végzett távmunkára is. A versenyképes kompenzációs csomagnak és a béren kívüli juttatásoknak köszönhetően megbecsülve érzik magukat a munkatársak, a Continental nemzetközileg is elismert stabilitása és kiszámíthatósága pedig tovább növeli a biztonságérzetüket és a vállalat iránt tanúsított elkötelezettségüket. Röviden összefoglalva ezt szűrhetjük le a vállalat munkatársaival készített interjúkból, amelyek közül az egyiket most megosztjuk olvasóinkkal.

Horváth István 2004 szeptemberében csatlakozott a Continental váci gyárához, ahol gumiextruder és vulkanizálás területvezetőként tevékenykedik.

Milyen feladatai vannak a munkája során a vállalatnál?

Feladataim közé tartozik a csapatom teljes körű menedzselése a gyártástervezéstől a műszakbeosztásig, termelési adatok napi elemzése, előrejelzések készítése, valamint az esetlegesen felmerülő problémák elhárítása, megelőzése.

Milyen Continental termékekkel találkozik a munkája során?

Általában gumi termékekkel, többek között a motortérben található hűtővíz és fűtővíz vezetésére szolgáló csövekkel, de mivel cégünk portfóliójában számos termék megtalálható, így gyakran találkozom fém és műanyag termékekkel is.

Milyennek látja a stabilitást és a kiszámíthatóságot a Continentalnál, mint nemzetközi vállalatnál?

Autóipari termékek gyártójaként véleményem szerint nincs egyszerű dolgunk. Folyamatosan változó piaccal kell lépést tartanunk, ami kihívásokkal teli légkört eredményez. Azonban úgy gondolom, hogy éppen ez az, ami miatt hosszú távon nem fásulunk bele a feladatainkba, mindig van valami új, amit meg kell oldanunk. A stabilitást az eltöltött 15 évem tükrözheti, kíváncsian várom a piac jelenlegi alakulását és a szerepünket a jövő autóiparában.

Milyen lehetőségek adódnak a közösségépítésre a vállalatnál?

Elsősorban természetesen a családi napot és a karácsonyi ünnepséget emelném ki. Mindkét eseményt évente megrendezzük, és tökéletes alkalmak arra, hogy a munkatársakkal kötetlenül tölthessünk együtt egy kis időt. Az abszolút favoritom a családi nap, rengeteg program várja a kilátogató családokat. Kiemelném az idei foci kupánkat, amin a más lokációból érkező Contis focicsapatokkal is megmérkőzhetünk. A cég által szervezett eseményeken kívül hagyománya van a kollégák által szervezett sütögetéseknek, horgászatnak és az osztályok közötti gokart versenyeknek is, így nem lehet okunk panaszra.

Melyek a legfontosabb szempontok az Ön számára egy munkahely kiválasztásánál?

Stabilitás, versenyképes juttatás, multinacionális környezet, előrelépési és fejlődési lehetőség, illetve a jó megközelíthetőség.

Melyik a kedvenc története a munkájához kacsolódóan?

Talán a pályafutásomat említeném meg. Vulkanizáló kazánkezelőként kezdtem meg a munkám, aztán csoportvezető lettem, 2015-ben a vulkanizálás terület koordinálásával bíztak meg, a tavalyi évtől pedig az extruder és vulkanizálás területvezetőjeként dolgozom. Azonban ami még ennél is fontosabb, hogy a cégnél ismerkedtem meg a párommal, akivel azóta családot alapítottunk, és három kisgyermek büszke szülei vagyunk.

Ha egy mondatban kellene ajánlania a Continental vállalatot valakinek, hogyan fogalmazná meg?

Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy jó csapathoz tartozni, akkor csatlakozz hozzánk!

