Városaink sikeres évet zártak

Eljött az év vége, a zárszámadás ideje. Arra kértük a megye, valamint a baranyai városok vezetőit, képviselőit, összegezzék, mi történt a 2018-as esztendőben.

Új cégek

– Ez év májusában, amikor megkezdtem elnöki tevékenységemet, kettős célt fogalmaztam meg – mondja Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke. – A megkezdett területfejlesztés továbbvitelét, hiánypótló, szakmailag jól előkészített beruházások megvalósítását, valamint a befektetésösztönzést. Azon dolgozom, hogy új cégek települjenek be megyénkbe, és a meglévő cégek tudjanak fejleszteni és fejlődni, szakembereket foglalkoztatni. A gazdaságélénkítésre fókuszálok, melynek fontos elemei a megye városai, hiszen tudom, hogy csak együtt lehetünk sikeresek. Baranya megyét 301 település alkotja, melyből 14 város, melyek iparterületeikkel, közlekedésükkel, szolgáltatásaikkal megfelelő vonzóerőt képviselnek a megyében.

– Mozgalmas év áll mögöttünk – tette hozzá Fazekas Róbert alelnök. – A 2018-as parlamenti választások komoly feladatot róttak a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. Az önkormányzat élén változás történt, Nagy Csabát Madaras Zoltán váltotta. Nyáron főjegyzőnk, Göndöc András átigazolt a versenyszférába, no­vember 1-től Partos János vezeti a hivatalt. Az első körös pályázatoknál folyamatban vannak az átadások, a második fordulósak most jutnak megvalósítási fázisba. A területfejlesztési osztályunk 140 pályázatban vesz részt valamilyen formában, de fél szemmel már a 2021-2027 pályázati ciklusra figyelünk.

Megújuló utcák

– Ez az év a beruházásokról szólt Komlón – számolt be Polics József polgármester. – Felújítottunk 15 utcát, beleértve a közműveket, buszmegállók, járdák cseréjét, ami a komlóiak kényelmét szolgálja. Elkészült a Sikonda-Belvárosi kerékpárútszakasz is. Szociális intézmények, óvodák, bölcsődék újultak meg. Kibővítettük a sportolási lehetőségeket, szabadtéri edzőparkokat, futópályát és rekortános pályát építettünk. Évtizedek óta nem látott mennyiségű pénz jött ebben az évben Komlóra. A nagyprojektekben nagyon sok előkészítő munkánk volt, hogy jövőre mindegyik helyszínen teljes lendülettel megindulhasson a munka. 2019-ben szeretnénk folytatni mindezt, mert az általános cél: Komló minél élhetőbb város legyen!

Induló projektek

– Mágocson valamennyi projektünk elindult – tudtuk meg Hőnig Mária polgármester asszonytól. – A bölcsőde-óvoda kivitelezése 25 százalékon áll. A „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” című pályázat célja kettős: a hátrányos helyzetben élő családokat különböző programokkal szeretnénk felkészíteni arra, hogy a helyi közösség teljes értékű tagjaivá válhassanak. Emellett 3 új bérlakást építünk, a leromlott városrészben közösségi teret alakítunk ki, járdát építünk a városközpont felé és térfigyelő kamerákat is elhelyezünk. Továbbá legnagyobb örömünkre a szociális otthon új kisbusszal és 3 elektromos kerékpárral gazdagodott.

Kerékpárút is lesz

– A horvátokkal közös In­terreg pályázat keretében a villányi rendezvényekre felfűzve – Péntek Villány és Rozéfesztivál – megújult a Diófás tér, ahová saját fény- és hangtechnikát is beszereztünk – számolt be Takács Gyula, Villány polgármestere. A Baross Gábor utca előtti közterület, parkoló pedig a rendezvények idején gasztro-udvarként működik. A TOP-pályázatainkon látástól vakulásig dolgozunk, mert nagyon sok előkészítést igényelnek. A Villány–Villánykövesd kerékpárutas, valamint a csapadékvizes pályázatokat nagyon eredményesnek értékelem, jövőre pedig az összes kivitelezés elindul.

Telek ötödáron

– Ebben az esztendőben a terveink szerint sikerült haladni – emelte ki Szekó József, Mo­hács polgármestere. Komplex és sokrétű a munkánk, hiszen közel 50 programunk fut párhuzamosan. A TOP-pályázatokon kívül három nagy projektet valósítunk meg önerőből. Több mint 600 millió forintból 50 fős, apartman jellegű idősek bentlakásos otthonát építünk, valamint 120 millió forint értékben újítottunk fel járdákat, emellett 400 millió forintból 50 új lakótelket alakítottunk ki, amelyeket a családi házban gondolkodó fiataloknak kínálunk a bekerülési költség egyötödéért, ezzel is segítve az építkezésüket. A városi kereteken túlmutat a Duna-híd építése, itt folyamatban van a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás. A kikötőfejlesztés is elindult, az ajánlattételi szakasznál tart.

Stabil gazdaság

Pécsváradon az idei év legnagyobb eredménye, hogy a négy éve meghirdetett gazdasági stabilitási program első állomásáig, amit a ciklus végéig terveztek elérni, már most sikerült megérkezni. Több szervezeti és gazdálkodási változtatást is megléptek, így napjainkra eljutottak egy vállalható és fenntartható működéshez. A város szinte minden korábbi hitelétől megszabadult, minden megkezdett beruházását befejezte, emellett 1,4 milliárd Ft értékben valósít meg fejlesztéseket.

Vizes sikerek

Sásdon elkészült a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése, megoldották a Dózsa György utca és környéke csapadékvíz-elvezetési gondjait, bekötötték az ivóvizet és a szennyvizet az uszodához, kátyúztak, ahol kellett. Ami most következik: a fedett piac kialakítása, a városközpont megújítása, elkezdődik a Kovácsszénája–Magyarhertelend–Sásd kerékpárútvonal kialakítása, és a Sásdi Művelődési Központ napelemes korszerűsítése.

TOP-on a pályázatok

Bóly is sikeres évet tudhat maga mögött. Elindultak a TOP-pályázatok, ezek egyharmadát befejezték, és a többi is ütem szerint halad. Az idősek gondozási központja teljesen megújult. Teljes gőzzel épül az óvoda, parkolókat, járdákat építettek. Az ipari park sikeres, átadtak egy csarnokot, egy másik 70 százalékon áll. Van egy szennyvíz-agglomerációs program, amelynek Bóly a gesztora, 9 település kapcsolódik a bólyi szennyvíztelepre, ahol szennyvíztisztító is épül. Várhatóan a következő év első félévében indul a próbaüzem.

Milliárdos forrás

– Sikeresnek mondható évet zárunk, a Siklósra érkező források értéke meghaladja az egymilliárd forintot – fogalmazott Mojzes Tamás önkormányzati képviselő. – Külön öröm számomra, hogy kivétel nélkül hiánypótló beruházások indulhattak, indulhatnak el. Mi, siklósiak roppant büszkék vagyunk a várunkra, így a várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése, valamint a Váralja szegregátum rehabilitációja kivételes lehetőséget jelent. Bízom benne, hogy a máriagyűdi körforgalmat érintő projekt sorsa is mielőbb rendeződik, a megyei támogatás már adott, így hosszú évek óta húzódó problémát orvosolhatunk közös erővel.

Várparkra is jut

– Közös munkánk a terület országgyűlési képviselőjével és a megye vezetésével meghozta városunk számára a fejlődés lehetőségét, amit az újonnan megalakult Szigetvár Jövőjéért Frakcióinkkal is segíteni tudunk – mondta dr. Simon János szigetvári önkormányzati képviselő. – A TOP-ból a megye vezetőinek köszönhetően eddig több mint másfél milliárd forint érkezett a városba. Ezeket a forrásokat óvoda- és bölcsődefelújításra, kerékpárút és körforgalmak építésére, a tanuszoda és a sportcsarnok korszerűsítésére, a várpark rendbetételére, a Gyermekjóléti Központ fejlesztésére és új orvosi rendelő építésére költhetjük. A fejlesztési feladatok elvégzéséhez a kormánypárti többségtől a segítséget megkaptuk, most a város vezetésén múlik, hogy minden időben kivitelezhető legyen.

Jobb ivóvíz lesz

Szentlőrincen több TOP-os pályázat megvalósítása elkezdődött: a Szentlőrinc–Tar­csapuszta kerékpárút tervezése elkészült, tervezik az iparterület és a Liszt Ferenc Óvoda és Bölcsőde építését. Az ivóvízminőség-javító projekt tervei elkészültek, a kivitelező átvette a munkaterületet. A humánreaktor pályázattal több ember tudott szakmát szerezni, és a Szentlőrinci Ifjúsági Műhelyen keresztül 7 fiatalnak biztosít a város ösztönző támogatást. Ezenkívül jövőre 12 önkormányzati lakás felújítása valósul meg.

Bővül a Fészek

Óriási siker Kozármisleny számára, hogy az új Fészek lakótelepen gomba módra szaporodnak az új építésű lakóházak, így továbbra is dinamikusan nő a lakosságszám, és ezen belül a kisgyermekek létszáma. A 2018-as év legnagyobb eredménye a helyi civil szervezetek összefogása a városnapi rendezvények előkészületeiben és a színesedő közösségi élet szervezésében. Ezt a folyamatot erősíti a TOP-os Zöld Város pályázat, melynek köszönhetően a közösségi, szabadidős tereket bővítik.

Fürdőfejlesztés

Harkányban sok feladatot végeztek el az idén, hiszen 2017-ben számos beadott pályázatuk pozitív elbírálást kapott. A projektek egy része már az idei évben megvalósult: megnyitották a bölcsődét, felújították a művelődési házat. A legtöbb energiát a fürdő fejlesztése igényelte, az egymilliárd forintos kormányzati támogatásból elkezdődhetett a II.-es épület felújítása. Emellett a Zsigmondy sétány felújításának előkészületei zajlottak, számos projekt közbeszerzési eljárása történt meg.

Termálújdonságok

Sellyén a legnagyobb eseményt a TOP-os pályázati eredményhirdetések jelentették, s ezzel megkezdődött a megvalósítás is. Kiemelkedően fontos még, hogy a Baranya megyei önkormányzat támogatásával elkészült a Sellye Termálfürdő fejlesztési terve, ami moduláris rendszerű, és bekerülési összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

