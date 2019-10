Városi színvonalú lett az új rendezvényterem

Múlt pénteken közel kétszáz meghívott vendég jelenlétében ünnepélyes keretek között avatták fel Beremend új 250 férőhelyes rendezvénytermét a megújult és kibővített konyhával.

A térség legnagyobb, 250 férőhelyes rendezvényterme készült el Beremenden, az épület ünnepélyes átadóján közel kétszázan vettek részt. Theisz Ferenc polgármester elmondta: hogy mennyire szükséges volt a beruházás, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy már folyamatosan foglalják le a termet különböző időpontokra. A rendezvényteremben párhuzamosan több családi programot is lehet tartani, de nagyobb települési, vagy akár térségi rendezvényeknek is helyet ad. A beruházással a konyhát is bővítették és új berendezésekkel szerelték fel, hétfőtől már itt főznek a lakosság számára, az iskolások pedig itt ebédelnek.

Az átadó rendezvényen a polgármester elmondta, az elmúlt öt évben több mint 1,8 milliárd forint pályázati forrást nyert el a település. Köszönetet mondott az önkormányzati dolgozóknak, valamint külön kiemelte a pénzügyi és a műszaki csoport munkáját, akik a pályázati projektek előkészítésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen munkát végeztek. 2015-ben a zarándokház, a kiállítóterem, az egészségközpont felújításával kezdték a munkát, majd rekultiválták a szeméttelepet, az önkormányzat hátsó udvarán egy új üzemanyagkutat hoztak létre, a mezőgazdasági program bevételeiből pedig egy 340 négyzetméteres fedett csarnokot építettek, a volt orvosi rendelőt átépítve egy 25 település ellátását biztosító Alapszolgáltatási Központot alakítottak ki, kívül-belül megújult a hivatal is, most pedig újabb sikeres beruházást tudhatnak maguk mögött a rendezvényterem elkészültével.

Dr. Hargitai János ország­gyűlési képviselő a beszédében elmondta, egy ilyen szintű település vezetőjének és képviselőinek – mint Beremend – nem csak a helyi, hanem térségi szemlélettel kell gondolkodni. Beremend jól képviseli a térséget és ambiciózus gondolkodással tervez és fejleszt.

– Valóban kisvárosi színvonalú rendezvénytermet sikerült megépíteni, mely képes a térségi igényeket kielégíteni

– mondta Hargitai János. Hozzátette, ilyen célokat kell megfogalmazni a továbbiakban is annak érdekében, hogy a beruházásokhoz szükséges pályázati forrásokat el tudják nyerni.

A beszédeket követően a vendégeknek a helyi általános iskolások, illetve a környező települések kulturális csoportjai adtak műsort, ez­után állófogadás várta a résztvevőket.

Tovább fejlesztik a gépparkjukat

Minden tekintetben eredményes a Startmunkaprogram, hiszen korábban még 110-120 fő dolgozott közmunkásként a településen, mára nincsenek 30-40-nél többen. Theisz Ferenc polgármester elmondta, a legtöbben el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, illetve az önkormányzat is alkalmazásba vett többeket.

– Egyre több területkarbantartási munkát vállal az önkormányzat, a szolgáltatásokért pedig piaci árat tudunk kérni a megrendelőtől. A plusz jövedelmeket úgy hasznosítottuk, hogy több közmunkásunkat is normál bérért alkalmaztuk – mondta a polgármester. Az eredményesség a mezőgazdasági program bevételeiben is megmutatkozik, a sikeres és példaértékű gazdálkodást tavaly a Belügyminisztérium Start Plusz díjjal és az elismeréshez járó 10 millió forinttal jutalmazta. Ebből az összegből vásárolták meg azt az árok­ásót, amellyel a vízvezetékhálózat rekonstrukciójának földmunkáit tudják elvégezni. A Startmunkaprogram bevételeit mindig visszaforgatja az önkormányzat, most egy trailert terveznek vásárolni a lassú munkagépek gyors helyváltoztatásához.

Már készül a konditerem is

A beremendi beruházások nem állnak meg a rendezvényterem átadásával, hiszen több fejlesztési projekt is folyamatban van. Theisz Ferenc, Beremend polgármestere elmondta: október végére elkészül a bölcsődében a férőhelybővítő beruházás és hamarosan kezdődik a könyvtár és a tornaterem felújítása is. Az önkormányzat a fenntartója az iskola tornatermének, melyet nyilvánvalóan délután négy óráig az iskolások használnak, az ez utáni órákban és hétvégén pedig a helyi sportcsapatok tartják itt edzéseiket és rendezvényeiket. A pályázati forrásból megvalósuló felújítás során akadálymentesítik és energetikailag korszerűsítik az épületet.

– Van egy aláírt támogatói szerződésünk egy kültéri fitneszpark megépítéséről is. A sportpark a panelos játszótér mellett kap majd helyet – mondta a polgármester. A sportot érintve hozzátette, a lakók kérésének eleget téve az önkormányzat önerős beruházással egy konditermet is kialakít a sportpálya melletti épületben. A ház belső felújításával már végeztek és a kondigépek ezen a héten a helyükre kerülnek.

A település vezetői

A 2500 lakosú nagyközség polgármestere Theisz Ferenc. Alpolgármester: Böbék Lajos. A képviselő-testület többi tagja: Apró László, Benedek Sándor, Illés László, Juhász Anett, Kondor Zsolt. Jegyző: dr. Kerekes Ferenc. Beremendi Német Önkormányzat: Valkainé Képiró Petra (elnök, BNÖSZ), Röss Norbert (BNÖSZ), Tar Krisztián (BNÖSZ). Beremendi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: Kölczéné Sztévics Judit Anna (elnök, Horvát Szövetség), Kalmár Istvánné (Horvát Szövetség), Zsoldos Diána (Horvát Szövetség). Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Tekauer Aranka. A Bölcsőde vezetője: Herceg Csabáné. A Napsugár Óvoda vezetője: Sziliné Németh Tímea. Az Idősek Szociális Otthonának vezetője: Horváthné Horváth Ildikó. Az Alapszolgáltatási Központ vezetője: Kelemen Anita. A Közművelődési és Iskolai Könyvtár vezetője: Benedek Sándor. A konyha vezetője: Karl Zoltán. Mezőőr: Halász Ferenc. Háziorvosok: dr. Peitl Emőke, dr. Meszlényi Mónika, fogorvos: dr. Baumholzer Judit. Védőnő: Auth Szilvia. Plébános: Benchea Celestin. Református lelkész: Balogh László. A Beremendi Rendőrörs vezetője: dr. Fenyvesi András. A Postahivatal vezetője Gerle Attiláné.