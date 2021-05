Vásároljunk kávépörkölőtől kávét! Fokozzuk az élményeket!

Hányszor gondolkodtunk el azon, amikor kávét vásároltunk egy üzletben, hogy vajon mikor pörkölték, mikor került a kezünkben tartott csomag kávé a bolt polcára és hányszor kellett csalódnunk, amikor valami újdonsággal tértünk haza, mégsem azt az ízélményt kaptuk, amire számítottunk? Nem könnyű jó, minőségi kávét választani, hacsak nem egy kávépörkölőtől vásároljuk meg közvetlenül a kávénkat. A kávét, amelyet annyira szeretünk, a kávét, amely szó szerint, lelket lehel belénk reggelente? Miért előnyös, ha kávépörkölőtől vásárolunk közvetlenül kávét és honnan is szerezzük be? Mutatjuk a válaszokat! Ínycsiklandó aroma, testes íz – ezt nyújtja a kávépörkölő kávéja

Nincs is annál nagyobb csalódás, amikor kipróbálunk egy új kávét, reggel lefőzzük azt, és a csalogató illata ellenére, egy keserű, már-már savanyú kávéba kóstolunk? Aki szeret kávézni, és aki valóban a minőségi kávét keresi, semmire sem vágyik jobban, minthogy egy igazán minőségi, aromás és ellenállhatatlan kávéba kortyoljon bele. A kávépörkölőtől vásárolt kávéban nem fogunk csalódni, hiszen kávéikat a magas minőség jellemzi. Ilyen kávé pörkölő , az Ebenica kávé pörkölő is.

A pörkölésen múlik minden

A cég tulajdonosa így vélekedik: „A pörkölő minden tényezőt befolyásolni tud, így a kávé receptjét is meg tudja határozni.„ Az egyenesen a pörkölőből érkező kávé biztosítani tudja, hogy csakis magas minőségű kávéval legyen dolgunk a jövőben. Az Ebenica Coffee pörkölő üzemében a pörkölés egész folyamatát figyelemmel kísérik, hiszen a pörkölés minőségét sokféle tényező befolyásolni tudja: levegő nedvessége, külső hőmérséklet.

A pörkölés művészetéhez érteni is kell

Az Ebenica Coffee pörkölő üzemében magas szakmai tudással rendelkezők végzik a pörkölést. Ha bennünket is érdekel a kávépörkölés folyamata, akár be is nézhetünk a Modrán található vállalat boltjába, ahol akár meg is osztják velünk a gyártás lépéseit, a zöld kávé megérkezésétől kezdve, egészen a pörkölésig. Az érdekfeszítő beszámoló közben, egy csésze finom kávét is elkortyolgathatunk.

Webshopból is vásárolhatunk

Természetesen, nem szükséges ahhoz egy kávépörkölő üzemig ellátogatni, hogy beszerezzük a friss, „életet mentő” kávénkat, elegendő az is, ha megkeressük a kávé pörkölő webshopját és leadjuk a rendelésünket. Az Ebenica Coffee webshopjában prémium minőségű kávék között válogathatunk. A kínálatban a szemes és az őrölt kávék is megtalálhatók. A bő kávéválasztékkal rendelkező kávé webáruház kínálatában íz alapján is szemezgethetünk, mely szerint a virtuális kosarunkba pakolhatunk édes, nem savas, keserű és gyümölcsös kávékat is.

A fotó forrása:Africa Studio / Shutterstock.com