A hit hatalma

A jelek szerint a közvélemény-kutatás is olyan szakma, mint a meteorológia, a számítógépek őrületes számolási teljesítménye ellenére az emberi tényező minden szépen felépített modellt összedönt, ha épp úgy fordul a világ. A Fideszt felülmérik minden kutatásban, állt a tézis a hódmezővásárhelyi polgármester­választást követően. No meg azt is minden utcagyerek tudta, hogy a nagy választási részvétel az ellenzéknek kedvez. Mindkettőről kiderült, hogy tévedés, egyszerű pletyka.

A Fideszt alulmérték, még a Medián is, amelynek vezetője maga se hitte el a saját kutatásuk eredményét, így szándékosan csökkentette a kormánypártnak kiszámított értéket, mert nem hitt a szemének. Így, utólag persze könnyű okosnak lenni, de azoknak nagyon érdemes tanulmányozni a felmérést, akik most világgá kiáltják, hogy választási csalás történt vasárnap. Ha csalás volt, akkor az egész élet csalás, mert nem azt akarja a sok ismeretlen ember, amit én. Ha kizárólag egyetlen lyukon keresztül szemlélem a világot, miközben egy hordóban ülök, akkor a lyuk szélén túli élet egyszerű csalás, fake news, propaganda. Valóban szembe kell nézni a valósággal, kijönni a hordóból, s megismerni az embereket, nem csak az interneten rácsodálkozni Budapestről arra, hogy megyék, kisvárosok, falvak léteznek.

A választók nem számok, hanem emberek.

Ezért aztán a számítógépek őrületes számolási teljesítménye ellenére bizony összedöntik a modelleket. Mert ezt nevezik életnek, odakint.