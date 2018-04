Egyre élesebben látja az ellenzék az április 8-i kudarc okait. Most országjárásra készülnek, bejárják a terepet Harkakötönytől Bódvaszilasig, és nagyon igyekeznek megérteni a helyi emberek gondjait. Sok mulasztást kell bepótolniuk, mert eddig csak a liberális sajtóból tájékozódtak, amely Budapestről szórta a vidéki emberre a sértőbbnél sértőbb előítéleteket. Az ellenzéki média által elképzelt falusi szavazó ugyanis idegengyűlölő, és azt hiszi, Soros György akar lenni a magyar miniszterelnök. Ha fejkendős nőt lát, rendőrért kiált, a helyi palesztin gyerekorvosra pedig ráhívja az idegenrendészetet. Egyébként fényvisszaverős mellényben dolgozik az árokparton, és kizárólag Fidesz-pártlapot olvas.

Szavazatát száraztésztával és konzervvel lehet megvenni, a helyi Fidesz pedig buszokkal szállítja a békemenetre, onnan meg a szavazókörbe. A jól értesült pesti értelmiségtől azt is tudjuk, hogy a vidéki szavazónak be kellett mutatnia a lefényképezett szavazólapját a csoportvezetőjének, hogy jövőre is kapjon közmunkát. A budapesti sajtó nagyon sokat tett azért, hogy ilyen kép alakuljon ki a vidéki állampolgárról. Rendszeresen úgy ábrázolták a vidékieket, mint valami mutáns fajt, amely megrekedt a törzsfejlődés alapfokán, és nem akarja befogadni az olyan liberális értékeket, mint például a gendersemlegesség vagy a mindenre nyitott társadalmak témájára.

Szerencsére ott a felvilágosult Budapest,

ahonnan most elindulhatnak az aktivisták fényt gyújtani a sötét vidéki éjszakába.