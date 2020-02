A fiatalok egyre inkább átveszik az irányítást

A Forma–1 nem tipikusan lányos sport, azonban nekem több mint két éve ez az egyik, ha nem a legkedveltebb sportágam. Úgy is mondhatnám, hogy igazi rajongó vagyok.

Két nagy kedvenc Formula–1-es pilótám van: Lewis Hamilton és Charles Leclerc, de rajtuk kívül szeretem még többek között Daniel Ricciardot és Lando Norrist is. A brit autóversenyzőt a tapasztalatai, a tehetsége, valamint a koncentráltsága miatt, míg a monacóit a gyorsasága, az elszántsága és szintén a tehetsége miatt szeretem.

Lewis az idősebb, Charles pedig a fiatalabb generációhoz tartozik. Aki követi a sportág történéseit, az láthatja, hogy a fiatalok egyre jobban kezdik kiszorítani az idősebb pilótákat. Igaz, hogy a 2019-es, szám szerint hetvenedik Formula–1-es világbajnokságot is Lewis Hamilton nyerte, azonban már tavaly is nagyon sokszor láthattuk például Charles Leclercet és Max Verstappent egymás ellen csatázni, néhányszor az első hely megszerzéséért is. Az elkövetkezendő években úgy gondolom, róluk fognak szólni a hírek.

Nem szabad azonban lebecsülnünk Alex Albont, Lando Norrist, George Russelt, Carlos Sainz Jr.-t, valamint Pi­erre Gaslyt sem. Ők is fiatalok, tehetségesek, csak ők nem egy topcsapatban versenyeznek. Ugyanis véleményem szerint egy megbízható csapat is szükséges a jó egyéni teljesítményhez.

A kedvenc csapatom a Mercedes, de a McLarent is nagyon kedvelem. A Mercedes a Forma–1 hibrid korszakában minden évben megnyerte a konstruktőri világbajnokságot. Továbbá mi sem mutatja jobban a Mercedes fölényét, hogy az elmúlt hat évben mindig a Mercedes egyik pilótája nyerte az egyéni világbajnokságot is.

A McLarennek úgy gondolom, nagyon jót tett Fernando Alonso távozása és a fiatal pilótapáros – Lando Norris, Carlos Sainz Jr. –, hiszen így felszabadultabban és szinte elvárások nélkül tudnak dolgozni. Ezt a jó hangulatot, a ,,lazább” érzést az is jól mutatja, hogy idén negyedik helyen végeztek a csapatok pontversenyében, valamint Sainz az egész csapattal együtt állhatott fel Brazíliában a dobogó harmadik fokára.

Hogy mit várok a jövőben? Úgy gondolom, hogy Hamilton valószínűleg jövőre is világbajnok lesz, ahogy a Mercedes is, 2020 után pedig az átigazolások terén biztosan hatalmas meglepetésekkel fogunk találkozni.