Fontos, hogy az embernek legyen példaképe, valaki, akire felnéz, hisz ez át tudja segíteni az élete nehezebb időszakain. Mindegy, hogy az a személy a közvetlen közelünkben, vagy a világ másik felén éljen, csak olyan legyen, akinek példaértékű a személyisége, munkássága, cselekedete.

Világéletemben fontos szerepet játszottak a könyvek mindennapjaimban. A kedvenc könyvsorozatom a Harry Potter, mivel rendkívüli módon megragadott a történet. Az íróját, J. K. Rowlingot évek óta tisztelem, nem csak a csodálatos fantáziája miatt. Nagyon sokra tartom őt, hiszen nemcsak a könyvek lapjaira, hanem a világunkba is elhozta a varázslatot. Nem csak a könyveivel, hanem alapítványával is segíti a gyerekeket. A szervezet célja, hogy az árvaházakban élő gyerekeknek otthont adjanak, s ez szerintem fantasztikus cél, csodálatos, hogy ilyen munkásságba kezdett. Szerintem pompás, hogy egy ilyen befolyásos nő kiáll azokért, akik nem tudnak magukért. A milliárdosok listájáról is lekerült, a rengeteg adományozásának köszönhetően. Csodálattal tölt el, hogy ilyen értékes emberek hozzák el a szürke világunkba a varázslatot.