Angolul, németül és dánul is beszélek

Van egy álmom. Egy álmom, hogy egyszer a jövőben profin tudok majd használni egy nyelvet, bármikor meg tudok majd szólalni és nem félek beszélni, mert tudom, hogy tudok.

Ez a célom, ezért tanulok nap mint nap az iskolában két nyelvet is. Egészen kis koromban kezdtem ismerkedni az idegen nyelvek különös világával. Már óvodában jártam játékos, ráhangolódó különórákra, ahol még csupán egy-egy szót tanultunk. Ezután kerültem be az iskola forgatagába, itt kezdődött az igazi nyelvoktatás. Szerintem a nyelvórákra készülök a legtöbbet minden nap. Hiszen egy akkora világnyelvnek, mint például az angol vagy a német, annyi szava és kifejezése van, hogyha nem tanulnék, sose tudnám. Így is eléggé bonyolult megérteni a nyelvtani szabályokat, és összerakni egy helyes mondatot.

Több online levelezőpartnerem is van különböző országokból. Velük angolul, németül, sőt esetenként dánul is beszélek. Egyik személyes kedvencem a dán nyelv, sőt magát Dániát is imádom, egyszer szeretnék eljutni oda. Ezért kezdtem el magamtól dánul tanulni. Összegezve, szerintem a nyelvek hasznosak, bár kicsit bonyolult megtanulni egy egész ország, sőt van, hogy több ország összes szavát, de megfelelő tanulással mindent el lehet érni.

Van egy álmom. Egy napfényes napon, már felnőttként egy másik országban állok és dolgozom. Használok egy idegen nyelvet, aminek az alapjait most fektetem le. Akkor már nem fogok többet tanulni, tudni fogok beszélni, megszólalni. Bízni fogok magamban és ugyanolyan magabiztosan fogok beszélni, mint ma magyarul. Egy nap eljutok ide. Ez a célom.