Leginkább verseket szoktam írni, novellákat is elkezdtem alkotni

Bíró Borka a nevem, a Leőwey Klára Gimnázium angol tagozatán vagyok kilencedikes tanuló. Szabadidőmben szeretek olvasni, írni, gitározni és a barátaimmal találkozni.

Kiskoromtól kezdve találtam ki történeteket, igaz, még nem olyan módszeresen mint mostanában, hiszen akkor még csak olvastam, s nem írtam. Néhány éve szentelek több időt e szívemnek oly kedves tevékenységnek, mivel egy meseíró pályázaton első helyezést értem el, s ez indított el az írás rögös útján.

Leginkább verseket szoktam írni, de nemrégiben novellákat is elkezdtem alkotni. Számomra az önkifejezés fontos formáját jelenti, hogy tollat, és papírt ragadok, s átformálom a gondolataimat valamilyen történetté, amit másképp nem lehet kifejezni. A média segítségével véleményem szerint kiválóan el lehet juttatni nagyobb közönséghez az íráson keresztül azt, amit érzünk és gondolunk. Ez is vonz benne, hiszen fontosnak érzem, hogy másokkal is megosszam a gondolataimat. Lelkes újságolvasó vagyok, és szívesen olvasom az ilyen témájú cikkeket. Emiatt érdekel, hogyan dolgoznak egy lapnál a munkatársak, mennyi munka lehet egy érdekfeszítő cikk mögött. A jövőmet úgy képzelem el, hogy egy kiadónál íróként, vagy esetleg egy lapnál újságíróként munkálkodom. Szeretném ezt véghez is vinni, hisz arra vágyom, hogy a munkámat szenvedéllyel űzhessem.