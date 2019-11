Nem csak művelni szeretem

Számomra a zene hallgatása egyet jelent a teljes relaxációval, felszabadulással és a végtelen szabadság érzetével.

Kicsi koromtól kezdve szerettem énekelni, majd mikor iskolába mentem, elkezdtem hangszeren is játszani. Éveken keresztül örömmel énekeltem a kórussal, valamint nemrégiben elkezdtem gitározni, mely életem legjobb döntései között szerepel. A gitáron játszás hatalmas boldogság, az önkifejezés egy számomra kedves formája. A zenét nemcsak művelni szeretem, hanem élvezettel hallgatom is. Kedvenceim a régi rockbandák. Az én szemszögemből a legjobb előadók a Queen, The Rolling Stones, Nirvana, valamint van néhány száma a Guns ’N’ Rosesnak, amit igazán kedvelek. Ezen együttesek dalaiban azt csodálom, hogy mélyenszántó gondolatokat képesek átadni a zenén keresztül, olyanokat, melyekkel hallgatóik milliói is vívják maguk csatáit. Ilyesféle perspektívából szemlélem egy-egy előadó dalát. Véleményem szerint eme fantasztikus dolgok miatt is mindenkinek szüksége van az életében a zene fenomenális voltára.