Tégy a földünk érdekében!

Környezetvédelem. Ez az a téma, ami ma és a jövőben még inkább foglalkoztatni fogja az emberiséget.

Miért kell nekünk sokkal jobban odafigyelnünk a környezetünkre, mint elődeinknek? Talán, mert a világ, amiben most élünk, sokkal több szemetet termel, mint régen. Amióta megjelent a műanyag az életünkben, minden megváltozott. Mivel ez nagyon nehezen lebomló anyag, ezért manapság az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy hogyan is lehetne környezetkímélőbb módon újrahasznosítani.

Talán a legegyszerűbb az lenne, ha egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben vennénk műanyag zacskókat, PET-palackokat. Ha semmiképpen sem tudjuk elkerülni ezek megvételét, legalább gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Néhány évvel ezelőtt a térségünkben mindenki ingyen kapott úgynevezett kék kukát, amibe a papírt, műanyagot, fémet gyűjtheti. Még egyszer hangsúlyozom, ingyen. Sokan azonban ennek ellenére sem szelektálják a hulladékot, pedig ennyit, azt hiszem, a föld, a gyerekeink, az unokáink igazán megérdemelnének. Nem szabadna tovább szennyezni a folyóvizeket, a levegőt, a talajt, hiszen ezzel is ártunk a bolygónknak. Az egyik legfontosabb tehát a szelektív hulladékgyűjtés.

A másik, de lehet, hogy a legeslegfontosabb tényezője a környezetszennyezésnek a közlekedés. Borzasztó látni, hogy legtöbbször egy autóban egy ember ül. Ilyenkor a legjobb az lenne, ha a tömegközlekedést választanánk, vagy összebeszélnénk a munkatársakkal, hogy mindig másvalaki vigye be a csapatot a munkahelyre. A biciklizést, sétálást kedvelőknek pedig nagyon tudom ajánlani, hogy amint az időjárás engedi, gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek, hiszen ez a legkörnyezetkímélőbb megoldás és az egészségünknek is jót tesz. Az autók, buszok, repülők mind-mind szennyezik a levegőt, valamint rengeteg kőolajat, benzint is elhasználnak.

Amit még ide sorolnék, és amit úgy gondolom, hogy számításba kellene venniük az embereknek, az a nyersanyag. A legtöbben fával, szénnel, gázzal fűtenek. A fával még nem is lenne baj, hiszen az még úgy-ahogy könnyen pótolható. Viszont a szén, földgáz, kőolaj olyan erőforrások, amik évmilliók alatt keletkeztek, és nem termelődnek újra. Mi pedig mindezt figyelmen kívül hagyva nem megújuló energiaforrásokat használunk. Véleményem szerint ideje lenne áttérnünk a megújuló erőforrásokra, például nap-, szél-, vízerőműveket kellene építeni. Ezekkel sokkal kevésbé szennyeznénk a környezetet, ráadásul ezek még jó hosszú ideig a rendelkezésünkre fognak állni.

Én igyekszem környezettudatosan élni. Szelektíven gyűjtjük itthon a szemetet, Pécsre – a középiskolámba – minden nap busszal járok, valamint nyáron is legtöbbször biciklivel látogatok el a mamámhoz. Felnőttként majd szeretnék egyszer olyan házban élni, ahol már nem gázzal vagy szénnel fűtünk, hanem napenergiát használunk. Továbbá nem benzines, hanem elektromos autót szeretnék, mert úgy gondolom, hogy ennyit a földünk is megérdemel.

A tanácsom pedig az, hogy: tudatosan figyelj saját környezeted megóvására, hogy gyermekeid, unokáid számára is élhető legyen a bolygónk!