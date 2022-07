Utolsó felkészülési mérkőzését vívja a hétvégén az NB III.-ra készülő PTE PEAC labdarúgócsapata.

Összességében sikeres időszakon van túl a pécsi alakulat, már ami az edzőmérkőzéseket illeti. Elsőként a Majos SE ellen mutatkozott be Lőrinc Antal gárdája, azonban 4–1-re kikapott hazai környezetben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azon a találkozón az első játékrészben fiatal baranyai játékosok jutottak lehetőséghez, így komoly következtetést hiba lenne levonni. A fordulást követően rutinosabb labdarúgók is pályára léptek, ráadásul azt a félidőt meg is nyerte a vendéglátó brigád.

A folytatásban a PVSK ellen nem kegyelmezett a tavalyi Megye I.-es bajnok, ugyanis hármat gurított a házigazdának, egyet sem kapva. Szombaton 11 órától pedig jöhet a Dunaföldvár elleni főpróba a Várkői Stadionban, hiszen jövő héten már kezdődik is a harmadosztályú bajnokság. A tolnai klub tavaly nyolcadikként végzett a negyedosztályban, de ettől függetlenül egy igencsak kemény, ambiciózus ellenfélről van szó. Persze van még min javítani a nyitányig, gondolhatunk itt a helyzetkihasználásokra, illetve legtöbbször hiányzott az összeszokottság is.

Mindennek ellenére már körvonalazódnak egy szerethető, harcos, és remélhetőleg eredményes csapat körvonalai.