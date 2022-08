Feledhető hétközi fordulón van túl a PTE PEAC NB III.-as labdarúgócsapata, azonban a feljutó baranyai együttes így is gazdagodott egy ponttal. Igaz, hatalmas szükség volt több alkalommal is Paceka bravúrjaira, de elől is megvoltak a pécsi lehetőségek. Vasárnap délután ismét pályára léphet Lőrinc Antal legénysége, ráadásul a Szekszárd vendégeként 17.30-as kezdettel.