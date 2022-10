Október 8., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Sellye

Kőkemény ütközettel kezdődik az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulója, ugyanis két hasonló képességű együttes méri össze tudását, s kiderülhet, hogy a tabella melyik felébe tartozik ez a két csapat. A számok alapján felesleges lenne esélyeket latolgatni, hiszen a Sellye többször bizonyíthatott már az idei szezonban. Az aktuális forma azonban döntő befolyással lehet. A házigazda csúnya vereséget szenvedett legutóbb a Komló vendégeként, sőt, könnyen lehet, ha nem Paceka Norbert védi a kaput, akkor még nagyobb pofont kap a pécsi együttes. Ebből a sokkból kell tehát feléledni, ráadásul egy önbizalomtól duzzadó alakulat ellen, hiszen a sellyei labdarúgók megtalálták góllövő cipőjüket, így Jónás Gergő mellett már másra is nyugodtan támaszkodhat Takács Ferenc.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Harcos, küzdelmes mérkőzésre számítok, amin természetesen győzni szeretnénk hazai pályán, mint mindenki ellen. Ennek szellemében fogunk pályára lépni. Az előző héten nem várt nagy pofonba szaladtunk bele Komlón, így a stábnak volt dolga bőven a héten. Átbeszéltük, és remélhetőleg kijavítottuk a hibákat. Nagyon jól és motiváltan dolgoztak az edzéseken a srácok, bízom benne, hogy az elvégzett munka kifizetődik.

Takács Ferenc, a Sellye vezetőedzője: – Remélem megtaláltuk a góllövő cipőinket, hiszen szerencsére már nem csak Jónás Gergő szerzi a gólokat. Fejlődőben van a csapat, a játék alapján legalábbis mindenképp, és ez most teljesítményben is megmutatkozott. Ezúttal egy igazi háromesélyes mérkőzés jön. Nagyon nagy szükségünk lenne legalább egy pontra, de én három pontot szeretnék titkon, mert véleményem szerint két hasonló képességű csapat fog találkozni, ahol apró dolgok dönthetnek a győzelemről.



Október 8., szombat, 15.00

Szentlőrinc II.–Siklós

Szombat délután is pattog majd a labda, de meglepetés lenne, ha nem siklósi diadallal végződne a párharc. A fiatalos Szentlőrinc egy pontot szerzett ez idáig a bajnokságban, ráadásul a Kétújfalu otthonában, ahol kettős emberelőnyben sem bírt nyerni Szolga Gorán legénysége, így az a bizonyos gát még nem akar átszakadni. Könnyen lehet, ha a házigazda egyszer begyújtja a rakétákat, és bezsebeli idénybeli első három pontját, akkor erőre kap majd, azonban véleményünk szerint a Siklós nem fog blamázni, így még várni kell a feltámadásra.



Október 9., vasárnap, 15.00

Villány–Mohács

Aligha lehetett boldogabb születésnapja Kvanduk Jánosnak, ugyanis a tréner azzal a tudattal ünnepelhetett, hogy alakulata továbbra is hibátlan. Egyrészről hajthatja a mohácsi brigádot, hogy a Komló élre ugrott, még ha többet is játszott, így szükség van a remeklésre. Másfelől a PVSK és a Pécsvárad is ott liheg a Mohács nyakában, szóval nincs túl sok hibázási lehetőség. A villányi klub a középmezőnyben tanyázik, de ha borítja a papírformát, akkor akár az ötödik helyen is zárhatja a fordulót, ami igencsak kiváló eredmény, tudva a döcögős szezonkezdetet.

Nagykozár–Kétújfalu

Nem biztos, hogy ez a párharc kerülne kiválasztásra egy hosszú menüsorból, de az biztos, hogy itt is hatalmas küzdelem várható. A Kétújfalu a sereghajtó, a Szentlőrinc II. elleni meccset leszámítva nem alkotott még maradandót, de a Nagykozár is csak szenved. Az újonc kevesebbet játszott ugyan, de a győzelem mindkét együttesnél várat még magára. Ebből is kiindulva a lét a tét. A döntetlennek bizonyára egyik csapat sem örülne, így hajtós mérkőzésre van kilátás, ahol csak a győzelem elfogadható, hiszen ezeket az alkalmakat kell megragadnia mindkét csapatnak.



Bóly–Komló

Ez a forduló lesz idén az első, hogy a Komló az élről várja az ütközetét. Így tehát joggal gondolhatjuk, hogy a komlói játékosok nem mennek át a szomszédba némi önbizalomért és motivációért. Mindenesetre nehéz kilencven perc vár Nagy Gábor legénységére, hiszen a Bóly amúgyis egy kellemetlen ellenfél, pláne hazai környezetben. Keibl Ede alakulata a Pécsvárad után ismét szeretne egy nagy vadat levadászni, ráadásul egy esetleges sikerrel a negyedik pozícióba is fellépne a bólyi brigád.



Szederkény–Lovászhetény

A Lovászhetény legutóbb ugyan kikapott, de a szerencse is elkerülte a csapatot, ennek ellenére azonban nehéz elképzelni, hogy Bíró Ferenc alakulata nem gyűjti be a győzelmet.

Szabadnapos lesz: PVSK, Pécsvárad.



Megye I.