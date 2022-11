Immáron hetedik alkalommal rendezik meg decemberben Mohácson a Horfer-Focivilág kupát. A teremlabdarúgó-torna idén először két hétvégét is magába foglal, december 11-én a női kategóriáé lesz a főszerep, míg december 16 és 18 között a férfiak mérkőznek meg amatőr és a profi kategóriákban. A két főszervező, Schmidt Zsolt és Szabó Gábor egy egykori hagyományt újraélesztve álmodták meg a kupát, és indították el még 2015-ben, azóta pedig minden évben egyre színvonalasabb eseményt varázsolnak Mohácsra, ami rengeteg embert vonz a helyi sportcsarnokba erre a pár napra.

Szabó Gábor: – Nagy hagyománya van Baranyában a téli teremlabdarúgó-kupáknak. Nívós tornákat rendeznek többek között Komlón, Kozármislenyben és ha jól értesültem, idén Pécsett is elindul egy hagyomány, sok sikert kívánunk nekik is. Mind a ketten nagyon szeretjük a kispályás labdarúgást a szervezőtársammal. A városban komoly hagyományai voltak ennek a szakágnak, majd a sportcsarnok elkészülte után, Tóth Attila szervezte a téli teremlabdarúgást, aki nagyon komoly tornákat szervezett. Ezeken nekem is szánt szerepet, így testközelből láthattam a szervezést és lebonyolítást. Miután ő elköltözött a városból, pár év szünet következett. Már ezen évek alatt megfogalmazódott bennünk egy hasonló torna létrehozása, ez 2015-ben sikerült is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy hét év alatt számtalan csapatot, profi és amatőr labdarúgókat sikerült ide csábítani, ezzel is emelve a torna színvonalát. Természetesen ide tartoznak olyan, Mohácsról induló játékosok is, akik most magasabb osztályban szerepelnek, őket ilyenkor láthatja a hazai közönség. Karácsony előtt találkozhat múlt és jelen.