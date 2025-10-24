október 24., péntek

Tényleg példakép látogatott haza

Pajor-Gyulai László

Olykor furcsa, hogy ki és miként lesz sztár, ráadásul mennyire. A héten Magyarországon szerepelt a török Galatasaray női kosárlabdacsapata, az Euroligában játszott a Sopron Basket ellen – fölényesen le is győzte –, és a legjobbja, egyben az egész mezőny legjobbja egy magyar kosaras, Juhász Dorka volt. Nem mindennapos ebben a sportágban, hogy egy magyar játékos ellenfélként érkezik haza a klubcsapatával, a soproni közönség szemlátomást nem is igen tudott mit kezdeni a helyzettel. Az első büntetődobásainál be-bekiabálták, hogy „hagyd ki!”, volt, aki bekiabálta, hogy „hol a szíved?”, de a szép megoldásait elismerték, és amikor átvette a meccs emberének járó díjat, a szokásosnál nagyobb tapsot kapott.

Juhász Dorka a mérkőzés után elmondta, rendkívül boldoggá teszi, hogy több gyerek is Budapestről utazott el Sopronba kimondottan az ő kedvéért, rengeteg autogramot kértek tőle, azaz sztárként kezelték.

Tegyük hozzá, Juhász Dorka nem az a személyiség, aki ezt elvárná, nincsenek allűrjei, bár lehet, éppen ez teszi őt igazán alkalmassá arra, hogy példakép lehessen – ez a szó sokkal jobban hangzik és többet jelent, mint a mára alaposan kiürített sztárság. Ettől persze még örülhet annak, hogy az útja mintaként szolgál másoknak, márpedig ő komoly utat járt be már 25 éves korára is, nevet szerzett magának a kosárlabda hazájában, az Egyesült Államokban is, Európában pedig élcsapatok vágynak az aláírására.

Ennek ellenére kissé meglepett a fogadtatása, nálunk ugyanis a kosárlabda legjobbjai nem tartoznak a legismertebb sportolók közé, nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál sem.

Ez magyar adottság, a világ egyéb részein ez másként működik. Talán hihetetlenül hangzik, de sok szempontot figyelembe véve a világon a kosárlabda a második legnépszerűbb sportág, és például a FIBA több tagországgal büszkélkedhet, mint a FIFA, még ha csak eggyel is (212 és 211). Hanga Ádám neve például Európa-szerte jól cseng, a kontinensen eljutott a csúcsra, többek között Euroligát nyert, Spanyolországban kiváló reklámarc, ám attól tartok, itthon az ő képével nem sok mindent lehetne eladni, a többség számára nem sokat mondana a fizimiskája.

Csak találgatni tudok: Juhász Dorka a köré építhető sztori miatt lett mégis népszerű itthon is, holott felnőtt játékosként magyar csapatban alig láthattuk, éppen csak nagykorúként vágott bele a hihetetlenül nagy kihívásba, az USA meghódításába, amivel szinte a lehetetlent hajtotta végre. Jó volt látni, hogy tényleg egy példakép tért haza, ha csak egyetlen meccs erejéig is.

 

Címkék#kosárlabdacsapat#Euroliga#Juhász Dorka

