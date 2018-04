3:0-ra kikapott a kazahoktól a magyar jégkorong-válogatott

Vereséggel kezdte szereplését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A-s világbajnokságon: a házigazda a vasárnapi nyitónapon 3-0-ra kikapott a kazah csapattól a Papp László Budapest Sportarénában.

A találkozó előtt Such György, a hazai szövetség (MJSZ) első embere és Igor Nemecek, a torna elnöke hivatalosan is megnyitották a világbajnokságot, majd látványos fény-showt követően vonultak a jégre a játékosok a 7170 néző hangos ünneplése közepette.

Lüktető játékkal indult a mérkőzés, s Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata korai emberelőnyét kihasználva a honosított svéd Henrik Karlsson kapuja elé szögezte az ellenfelet. A Calgary Flames játékosaként az NHL-ben is megfordult hálóőr azonban több nagy védést is bemutatott.

Egyenlő létszámnál is veszélyesen játszottak a magyarok, Sofron István ziccerénél nagy mentést mutatott be Karlsson, s még emberhátrányban is vezetett ígéretes támadást Nagy Krisztián révén a házigazda.