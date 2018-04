3:2-re legyőzte az olaszokat a magyar jégkorong-válogatott

Hatalmas bravúrt hajtott végre a divízió I-es jégkorong-világbajnokság második fordulójában a magyar csapat: nemcsak kiegyenlítette a meccset, de végül le is győzte olasz ellenfelét hétfőn a Papp László Budapest Sportarénában.

A tegnap esti, Kazahsztán elleni vereség után kiemelt figyelem övezte a mai meccset. A mérkőzés első harmadában egyértelműen jobban játszottak a tavaly még világelitben szereplő olaszok, a 5. percben már be is lőtték az első gólt, és bár a magyar csapatnak is voltak jó próbálkozásai, egy további góltól csak a kapufa mentett meg bennünket a 13. percben. 1:0

A második harmad elején azonban rögtön kiderült, hogy az olasz dominancia nem tarthat örökké: Sarauer góljának köszönhetően a 22. percben meg is történt a várva várt egyenlítés. 1:1.

A 32. percben emberelőnyben kaptunk ugyan egy gólt, ám egy perc sem kellett hozzá, hogy Vas János találatának köszönhetően ismét döntetlen legyen az állás.

A harmadik harmadra tehát egyértelműen feljavult a magyar játék, így óriási izgalom közepette vette kezdetét az összecsapás újabb felvonása. A 42. percben aztán megszereztük a vezetést: Sebők góljának köszönhetően 2:3 lett az állás.

Ezek után az arénában már szinte tapintani lehetett a feszültséget, a hazaiakat a 7150 fős közönség is egyre hangosabban biztatta. Ez meg hozta az eredményét: a harmadik harmadra már egyértelműen jobbak lettünk az olaszoknál, így megnyertük a találkozót.

Borítókép: MTI Fotó/ Kovács Tamás