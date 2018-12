A Fradié a férfi Szuperkupa

A fővárosi csapat 14-9-re legyőzte a Szolnokot.

Varga Zsolt együttese ezzel 2018-ban az összes lehetséges trófeát begyűjtötte: mostani sikere mellett a bajnoki címet, a Magyar Kupát, az Eurokupát és az Európai Szuperkupát is elhódította.

Remek iramú, eseménydús, hatgólos nyitónegyedet láthatott a közönség. A fővárosiak hetven másodperc elteltével már kettővel vezettek, s ezt a különbséget meg is tartották az első nyolc percben.

A második felvonás elején Vogel Soma, az FTC kapusa mutatott be néhány klasszis védést, de Andrija Prlainovic bombájával szemben tehetetlennek bizonyult. A túloldalon az Eger elleni hétközi Bajnokok Ligája-rangadón négyszer eredményes Sedlmayer Tamás második gólját szerezte. Német Toni elhibázott ziccerét azonnal büntették a Tisza-partiak, Prlainovic egyenlített, majd Milan Aleksic révén fórból a vezetést is megszerezték (5-6). Vámos Márton emberelőnyből egyenlített, majd Stefan Mitrovic révén pillanatok alatt újra az FTC került előnybe, Sedlmayer pedig képtelen volt hibázni (8-6). Nem sokkal a nagyszünet előtt sorozatban negyedik gólját is megszerezte a Ferencváros, Nikola Jaksic lövésével szemben volt tehetetlen Nagy Viktor.

A harmadik negyedet már majdnem döntetlenre hozta le a Szolnok, de Varga Dénes nyolc másodperccel a dudaszó előtt tett arról, hogy ezt a játékrészt is a zöld-fehérek nyerjék, s ezzel gyakorlatilag le is zárta az összecsapást.

A zárófelvonásra a legfontosabb kérdés már eldőlt, néhány szép megmozdulás és gyönyörű gól után – különösképpen, miután Mitrovic az önmagának feldobott labdát háttal a kapunak pöccintette be – tapsolhatott a közönség.

