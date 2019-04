A Vidi lett az első döntős

A bajnoki címvédő MOL Vidi FC jutott elsőként a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, mivel az elődöntős párharc kedd esti visszavágóján 3-0-ra legyőzte vendégként a Debrecen csapatát.

A székesfehérvári együttes egy héttel korábban saját közönsége előtt 1-0-ra nyert, így kettős sikerrel, 4-0-s összesítéssel jutott tovább. Az MK-döntőben hatodszor szerepelhet a Vidi, az előző öt próbálkozásából csak 2006-ban hódította el a trófeát.

A másik elődöntős párharc visszavágóját szerdán 15 órától rendezik, azon a másodosztályú Soroksár fogadja a Honvédot, amely az első mérkőzésen 2-1-re győzött.

A finálét május 25-én rendezik a Groupama Arénában.

Magyar Kupa, elődöntő, visszavágó: Debreceni VSC-MOL Vidi FC 0-3 (0-0)

Debrecen, 3400 néző, v: Iványi

gólszerzők: Futács (66.), Elek (72.), Huszti (92., 11-esből)

sárga lap: Kinyik (47.), Bódi (73.), Kosicky (91.), illetve Stopira (41.), Nikolov (56.), Milanov (57.), Tamás (73.), Kovácsik (82.) Debreceni VSC:

Kosicky – Kinyik, Kusnyír, Pávkovics, Ferenczi – Varga K. (Szécsi, 63.), Tőzsér, Csősz, Bódi (Damásdi, 75.) – Haris, Zsóri (Takács T., 63.) MOL Vidi FC:

Kovácsik – Nego, Elek, Stopira, Tamás – Pátkai, Hadzic, Nikolov – Kovács (Scepovic, 89.), Milanov (Huszti, 69.) – Futács

Érdekes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek közül a hátrányban lévő Debrecen volt kezdeményezőbb, és próbált támadásokat építeni, a kapura viszont a Vidi volt veszélyesebb. A székesfehérváriak védelme ugyanis stabilan és jól dolgozott, egy-egy labdaszerzés után pedig a gyors ellentámadások lehetőségéről sem mondott le a vendégcsapat. Kosicky kapusnak többször is akadt dolga, a másik oldalon Kovácsik egy-egy szabadrúgásnál volt résen, de védést nem kellett bemutatnia, a lövések elkerülték a kapuját.

Fordulás után változatlanul türelmesen futballozott az egygólos előnyben lévő Vidi, a házigazdák viszont egyre inkább erőltették a támadásokat, és a második játékrész első 15 percében több gólszerzési lehetőséget is kidolgoztak. A vezetést azonban bárhogyan is próbálta, nem tudta megszerezni a Debrecen, amely előbb a 66., majd a 72. percben is gólt kapott a kevesebb helyzetével jobban sáfárkodó Viditől, ezzel pedig eldőlt a meccs, egyben a továbbjutás kérdése is.

A hajrában a hajdúságiak erejéből Takács révén csupán egy lesgólra futotta, a vendégek viszont a hosszabbítás perceiben a kegyelemdöfést is megadták: Kosicky kapus a tizenhatoson belül szabálytalankodott a jó ütemben kiugró Scepoviccsal szemben, a megítélt büntetőt pedig a csereként beállt Huszti Szabolcs lőtte a kapuba.

Forrás: MTI