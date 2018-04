Vegyes eredményekkel zárt az első osztály

Ez történt a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában szombaton.

A Mezőkövesd pontot szerzett a Vasas vendégeként (Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0)

A mérkőzés elején az aktívabb Vasas dolgozott és hagyott ki helyzeteket. Az első játékrész közepétől már kiegyenlítődött a játék, amely a mezőnyre korlátozódott, így a kapuk nem forogtak veszélyben.

A második félidőben az angyalföldiek közelebb kerültek a gólszerzéshez, de a legnagyobb helyzet a mezőkövesdiek előtt adódott: Farkas Dániel közeli próbálkozásába Nagy Gergely bravúrral kapott bele, majd James tisztázott. A hajrában egyik félnek sem sikerült nyomás gyakorolnia a másikra, így nem változott az eredmény.

A két együttes a legutóbbi négy bajnoki találkozóján nem bírt egymással.

A Puskás Akadémia ellen sem szakadt meg a Diósgyőr rossz sorozata (Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 0-1)

A kezdeti „ismerkedés” után fölénybe került a Puskás Akadémia, s ez a fölény a félidő derekán – megérdemelten – góllá is érett. Ezt követően megpróbált nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni a Diósgyőr, de a többnyire ötlettelen támadásit könnyedén hatástalanította a vendégcsapat védelme. A felcsútiak kontrákra rendezkedtek be, de ezekből nem alakult ki igazi veszély – számolt be róla az MTI.

A szünet után Bódog Tamás vezetőedző cserékkel frissítette fel csapatát, amely változatlanul beszorította ellenfelét, de komoly helyzetet továbbra sem tudott kialakítani. A Puskás Akadémia magabiztosan őrizte előnyét, és a védekezés mellett gyors ellentámadásokra is futotta az erejéből. Egy ilyen végén kapufát is rúgott, s többször csak Antal védésének volt köszönhető, hogy nem született újabb vendéggól.

A DVTK zsinórban hatodik meccsén maradt nyeretlen, míg a Puskás Akadémia négy találkozó óta veretlen.

A Honvédnak a mezőnyfölény kevés volt a győzelemhez (Budapest Honvéd-Újpest FC 0-0)

Az első félidőben a kispestiek irányították a játékot, több gólhelyzetet is kidolgoztak, az újpestieknek némi szerencse is kellett, hogy ne kerüljenek hátrányba. A 17. percben Kamber fejesénél Pajovic kapus már tehetetlen volt, de Nagy Dániel a gólvonalról mentett, a 39. percben pedig Lanzafame távoli lövése a kapufán csattant.

A második játékrész elején Lanzafame szabadrúgását bravúrral hárította Pajovic, azt követően az újpestiek bátrabb mezőnyjátékot vállaltak fel, de ellentétben a hazaiakkal, a kapura nem jelentettek veszélyt. A kispestiek nyerőembere egy cserejátékos, Danilo lehetett volna, ám az aktív támadó hiába került többször is helyzetbe, a befejezéseknél pontatlannak bizonyult.

A Honvéd és az Újpest legutóbb 2014 augusztusában játszott egymással gól nélküli döntetlent, és azt követően tíz mérkőzés közül – a mostanit is beszámítva – ötször nem bírt egymással.

A Ferencváros a 95. percben mentett a Paks ellen (Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-2)

A fővárosiak egyik alapemberét, Leandro de Almeidát a 11. percben le kellett cserélni sérülés miatt, ezért Thomas Doll vezetőedzőnek némileg át kellett szerveznie csapata védelmét.

Az első félidőben jóval többet birtokolta a labdát az FTC, de a kapura lövések arányán mindez nem látszott. A 33. percben Haraszti Zsolt szögletét követően Gévay Zsolt csúsztatott a hazaiak kapujába, és bár a hazaiak a szünetig mindent megtettek az egyenlítésért, nem jártak sikerrel.

A második felvonás elején szinte azonnal összejött a gól a Ferencvárosnak: Varga Roland szögletét Böde Dániel megcsúsztatta, középen pedig Miha Blazic továbbított a hálóba.

A paksiaknak erre is volt válaszuk: az 57. percben Vági András beadását Papp Kristóf értékesítette. Csakhamar Lovrencsics Balázs, majd Varga Roland is a kapufát találta el, de az élete első NB I-es mérkőzésén remekül védő paksi kapusnak, Rácz Gergőnek szerencséje is volt.

Vági kiállítása miatt az utolsó negyedórát a tolnaiak emberhátrányban töltötték. A Ferencváros nagy erőket mozgósított a pontszerzés érdekében, és a 95. percben sikerrel járt. Papp Kristóf szabálytalankodott Böde Dániellel szemben, a büntetőt pedig Varga Roland értékesítette a hosszabbítás ötödik percében.

Nem bírt a Haladás a Balmazújvárossal (Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0-0)

Az első félidőben mindkét együttes előtt adódtak kisebb lehetőségek, de gólt nem láthatott a közönség.

A második játékrész elején aztán néhány percre „megfagyott a levegő” a Rohonci úti stadionban, miután a pénteki edzésen megsérült Király Gábort a kapuban helyettesítő Gyurján Márton ütközött Harsányi Zoltánnal, a vendégek csatárával. A kapus elveszítette eszméletét, míg a támadónak a válla sérült meg, mindkettőjüket kórházba szállították.

A folytatásban a Haladás irányította a mérkőzést, de igazi nagy ziccer nem alakult ki, és gól sem született a találkozón.

A Debrecen elleni egygólos sikerével élre állt a Videoton (Videoton FC – Debreceni VSC 1-0)

A Videoton FC a labdarúgó OTP Bank Liga tabellájának élére állt, miután a szombati, 27. fordulóban 1-0-ra legyőzte a Debrecen csapatát Felcsúton.

Nagy iramban kezdték a találkozót a csapatok. A Videoton a huszadik percben szerzett vezetést: egy szögletrúgást követő kavarodás után Marko Scepovic lőtte a labdát egy lépésről a hálóba. A fehérváriak a szünetig hátralévő időben sem vettek vissza a tempóból és több lehetőséget kialakítottak a debreceniek kapuja előtt, ám újabb gólt nem szereztek.

Fordulást követően kiegyenlítettebb lett a játék. A Debrecen az egyenlítésért küzdött, ám említésre méltó helyzetet nem alakított ki Kovácsik Ádám kapujánál, míg a Videoton biztosan őrizte előnyét.

A Videoton sorozatban tizedik alkalommal győzte le a Debrecent.

A Videoton jelenleg két ponttal előzi meg a Paks ellen döntetlent játszó Ferencvárost.

Borítókép: Banó-Szabó Bence (b) és Davide Lanzafame, a Honvéd játékosa az OTP Liga 27. fordulójából játszott Budapest Honvéd – Újpest FC bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a kispesti Bozsik Stadionban 2018. április 21-én

MTI Fotó: Kovács Tamás