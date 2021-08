Csányi Sándor: a futball mindenkié!

Közleményt adott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke a szervezet hivatalos honlapján. A sportvezető határozottan kéri, hogy a magyar labdarúgás maradjon ki a politikai csatározásokból.

Csányi Sándor közleményét változtatás nélkül közöljük:

A politikát figyelő állampolgárként időnként szórakoztatónak, de alapvetően azért nagyon elkeserítőnek tartom a negatív kampányra építő politikai kommunikációt. A Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőjeként viszont mindent meg is fogok tenni azért, hogy a futball kimaradjon ezekből a politikai küzdelmekből. A futball ugyanis mindenkié! Legyen kormánypárti, ellenzéki, bizonytalan vagy bármilyen szavazó, gondoljon bármit is a világról, mindenkit szívesen látunk a mérkőzéseken. Azt is, aki évtizedek óta drukkol a magyar válogatottnak, és azt is, aki csak mostanában szerette meg ezt a fantasztikus játékot, vagy éppen csak most készül megszeretni.

Határozottan kérem a politikusokat, hogy a magyar futballt ne használják fel politikai harcaikban, ne próbálják megosztani a közönségünket, a magyar szurkolókat. A magyar futballnak minden támogatásra és minden támogatóra szüksége van, pártállástól függetlenül. Talán csak azokra nincs, akik ezt nem értik meg. A válogatott mérkőzéseken minden politikust szívesen látunk a nézőtéren, bármelyik párt tagjai is legyenek. Egyben jelzem, hogy a magyar csapat következő hazai mérkőzésére személyesen hívom meg Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást is.