Dárdai szerint a szlovákok elleni meccsen múlhat az Eb-részvétel

Dárdai Pálnak még nem hiányzik a labdarúgás, a Hertha BSC kispadjáról szezon végén távozott edző a sportágat illetően egyelőre csak a szakkommentátorkodásban gondolkodik.

A 43 éves tréner az M4 Sporthíradóban elmondta: elfáradt a berlini csapat kispadján töltött négy és fél évben és előtte már a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.

„Úgy érzem, kellett ez a pihenő, ki is használom, meg is tehetem, szerintem meg is érdemlem.

Most vagyok egy másfél hónapos pihenőnél és még nem érzem azt, hogy hiányozna a labdarúgás”

– mondta Dárdai Pál, hozzátéve: ilyen szempontból még nem érzi magát „késznek” arra, hogy valami feladatot elvállaljon.

A Hertha április közepén, a szezon hajrára előtt jelentette be, hogy nyáron váltás lesz a vezetőedzői poszton. Dárdai Pál közös megegyezéssel egy év pihenőre megy, visszatérését követően pedig majd egyeztetnek arról, hogy a folytatásban milyen feladatot kap az egyesületnél.

Dárdai Pál elmondta: az elmúlt hetekben a német élvonalból és külföldről is sok ajánlatot kapott, amelyeket visszautasított. A német megkeresés jólesett a hiúságának, a külföldit ellenben kapásból elutasította, mert úgy érzi, az ő mentalitása a német vagy a magyar közegbe való, azokat ismeri, ott érzi jól magát. Ezzel szemben

megmozgatta a fantáziáját a televíziós szakkommentátorkodás, amellyel szemben a Herthának sem volt ellenvetése, csupán azt kérték tőle, ne a klub meccseit közvetítse.

„Benne maradsz a Bundesligában, ott vagy a pénteki és a vasárnapi meccseken is, van egy kis analízis, látod az új játékosokat.

Nem lustulsz el, kicsit szorgalmasabb vagy, mert ha csak otthon nézi az ember a tévé előtt vagy néha kilátogat az Olimpiai Stadionba, az nem olyan egyszerű”

– mondta Dárdai.

Az edzői jövőjét illetően kiemelte: megvárja, mi történik október, november, december tájékán, hogyan állnak más csapatok a dolgokhoz. Plusz egy év múlva ugyanúgy él a szerződése a Hertha utánpótlásában, ahol korábban sikeresen tevékenykedett.

„Nincs mit szégyellni, szeretem az utánpótlást, szeretem a gyerekeket, ott is komoly eredményeim voltak és jól dolgoztam. Ilyen szempontból ez nekem nem probléma.

A legfontosabb az, hogy otthon a család boldog legyen, bármilyen döntést hozunk, az mindig a család érdekében történik”

– jelentette ki Dárdai Pál.

A nemzetközi kupákban induló magyar csapatok biztató kezdéséről úgy vélekedett, „nagyon szépen és jól néz ki”, itt volt az ideje, hogy kijöjjön a lépés. Szerinte nem elsősorban a játékosok képességein múlt, hanem a ritmuson, mert a nyári szünet nagyon rövid a magyar labdarúgóknak.

„Ami picit fáj, hogy sokkal több magyar fiatalt szeretnék látni a csapatokban, nemcsak a külföldieket.

Lehet, hogy valaki ezért meg fog kövezni, de a magyar fiatalok érettek, nem véletlenül értek el jó eredményt a válogatottal egy-két korosztályban.

Én játszatnám őket, és 20, 25, 30 mérkőzés után megjönne a gyümölcse.

Ez az egy, ami nekem picit furcsa, hogy nem vállalják be őket. Bátornak kell lenni és be kell rakni őket a csapatba, ugyanolyan jó eredmények lennének” – hangsúlyozta Dárdai Pál.

Volt szövetségi kapitányként Dárdai Pál beszélt az Eb-selejtezős csoportját vezető magyar válogatott idei teljesítményéről, valamint a kvalifikációról is.

„Az esélyek jók, de nem kell túllihegni. Ugye ilyenkor jön a probléma, hogy rámegy a teher a játékosokra” – mondta, megjegyezve, hogy a horvátok mindenképpen kijutnak a – részben budapesti rendezésű – kontinensbajnokságra, míg a második továbbjutó hely a szlovákoké vagy a magyaroké lesz.

„Ami a csúnyább része, hogy a kinti mérkőzésen egy gyengébb napot kifogó szlovák válogatott is lefocizott minket, de a hazai közönség támogatásával és a magyar alapjátékkal, amire Marco Rossi is ráérzett, bárkit meg lehet fogni.

Ha legyőzzük a szlovákokat, megyünk, ha nem, akkor szerintem nem. Akármilyen jól is állunk most, az a mérkőzés dönt, egy nagyon nagy döntő lesz”

– fogalmazott Dárdai Pál.

Forrás: MTI