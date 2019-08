Egymás ellen lépne el a holtpontról az Újpest és a Honvéd

A gyenge szezonrajt után az egymás elleni összecsapásukon mozdulhat el a holtpontról az Újpest vagy a Honvéd a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójában.

A lila-fehérek négy forduló alatt mindössze négy pontot szereztek, a kispestiek viszont még ennél is rosszabbul kezdték az idényt, ugyanis pont nélkül állnak az utolsó előtti helyen.

A piros-feketék az előző fordulóban a visszatérő Davide Lanzafame révén ugyan két gólt is szereztek a Debrecen ellen, de újra kikaptak, a hét közben pedig új igazolásokkal próbálták megerősíteni keretüket, érkezett a kapus Tomas Tujvel, illetve a 2016-os Európa-bajnokságon is szerepelt albán Naser Aliji. Eközben az Újpest is erősített, visszatért a klubhoz a 11-szeres válogatott Feczesin Róbert, illetve csatlakozott a kerethez Szakály Péter is.

Fradi-DVTK

A címvédő Ferencváros a múlt héten 4-1-re kikapott a Puskás Akadémia otthonában, de csütörtökön kiengesztelte szurkolóit azzal, hogy a litván Suduva legyőzésével bejutott az Európa-liga csoportkörébe. Szerhij Rebrov a playoff-visszavágó előtt felforgatott összeállításban küldte pályára csapatát Felcsúton, most a Groupama Arénában már vélhetően egy sokkal erősebb FTC fogadja majd a Diósgyőrt. A vendégek helyzetét csak nehezíti, hogy a gyenge kezdés után – az előző három fordulóban vereség – a Diósgyőri Szervezett Szurkolói csoportok határozatlan időre felfüggesztették minden lelátói tevékenységüket, azaz nem kísérik el a csapatot a fővárosba sem. A klub csütörtökön közleményben jelezte, megértik a drukkerek döntését, ugyanakkor nagyon hiányozni fognak a szurkolók, különösen annak fényében, hogy az elmúlt három hazai mérkőzésén rendre a DVTK Stadion bizonyult a forduló leglátogatottabb létesítményének.

A hibátlanok

A három, még százszázalékos együttes a papírforma alapján jó eséllyel folytathatja menetelését: a listavezető MOL Fehérvár FC a szezont kiválóan kezdő, három győzelmével és egy vereségével negyedik Kisvárdát fogadja, míg a Debrecen a pont nélkül, 3-11-es gólkülönbséggel utolsó Kaposvárt látja vendégül. Az ugyancsak hibátlan Mezőkövesdhez a Paks utazik.

Az M4 Sport szombaton a Újpest FC-Budapest Honvéd, vasárnap a Ferencváros-Diósgyőr összecsapást tűzi műsorára, a többi találkozó az m4sport.hu-n követhető élőben. A szombati mérkőzésekről a Körkapcsolást a 20.12-es Sportvilágban lehet hallgatni a Kossuth Rádióban, illetve a kezdéstől az m4sport.hu-n.

Az OTP Bank Liga 5. fordulójának programja:

szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 19.30

MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 19.30

Újpest FC-Budapest Honvéd, Illovszky Rudolf Stadion 19.30

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 19.30

Debreceni VSC-Kaposvári Rákóczi FC 19.30

vasárnap:

Ferencváros-Diósgyőri VTK 18.00

A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 4 4 – – 13- 3 12 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 4 4 – – 7- 1 12

3. Debreceni VSC 3 3 – – 10- 5 9

4. Kisvárda Master Good 4 3 – 1 7- 5 9

5. Puskás Akadémia FC 4 2 – 2 7- 5 6

6. Paksi FC 4 1 1 2 4- 5 4

7. Újpest FC 4 1 1 2 4- 7 4

8. ZTE FC 3 1 – 2 6- 4 3

9. Ferencváros 2 1 – 1 2- 4 3

10. Diósgyőri VTK 4 1 – 3 4-11 3

11. Budapest Honvéd 4 – – 4 5-11 0

12. Kaposvári Rákóczi FC 4 – – 4 3-11 0

