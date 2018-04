Fucsovics már teljesítette az idei célkitűzés felét

Edzője, Sávolt Attila szerint Fucsovics Márton áprilisra már teljesítette világranglista-pontszámban az idei célkitűzés felét.

Közösségi oldalán a tréner kifejtette, 26 éves tanítványa márciusban a három amerikai versenyen 80 pontot szerzett, így idei pontjainak száma 357-re gyarapodott.

„Az idei cél a stabil megragadás a top 100-ban, amihez 600 pont kell, tehát Marci az első negyedévben már ennek több mint a felét teljesítette”

– szögezte le, hozzátéve, nagyon erős a mezőny a top 100-ban, és Fucsovics Márton még csak négy-öt hónapja tagja ennek a klubnak.

Az edző szerint az irvingi challenger-torna után játékosának nem sikerült jól átállnia, alkalmazkodnia Miamihoz, ahol meleg, párás és szeles idő várta, ráadásul az edzéslehetőségek is rendkívül rosszak voltak, csak másik klubban lehetett gyakorolni nagyon limitáltan.

„Összességében kifejezetten rossz az a verseny, pont olyan, mint amilyen 16-17 éve volt, amikor még én játszottam ott, semmit sem fejlődött, messze a leggyengébb ilyen kategóriájú torna. Nem csoda, hogy jövőre már egy teljesen új helyszínen fogják megrendezni” – közölte Sávolt Attila. „Ami a legnagyobb tanulsága a három vesztes meccsnek Amerikában, és ez nagyon fontos intő jel a továbblépéshez, hogy mind a három ellenfele (Marin Cilic, Matteo Berrettini, Maximilian Marterer) lenyomta Marcit a pályáról ütőerőben és agresszivitásban. Az adogatójátéka továbbra sem elég kiegyensúlyozott Marcinak, leginkább az alacsony első szerva-százalék miatt. Minél többet gyakoroljuk az első szervát, annál alacsonyabb arányban jön be a mérkőzéseken. Új stratégia kell rá, várom az ötleteket” – fűzte hozzá tréfásan.

Az amerikai túra után itthon tíznapos salakpályás felkészülés következett, majd a marrákesi verseny, ahová csak Vaskó Balázs erőnléti edző kísérte el Fucsovicsot. A játékos a Malek Dzsaziri elleni első fordulós vereséget követően annyit mondott edzőjének, hogy talán egy kicsit túl passzív volt a második szett közepétől.

„A salakpálya egy teljesen más játék, meg kell találni az egyensúlyt az agresszív és a türelmes tenisz között. Marcinak a salak a leggyengébb borítása, de tavaly azért ért el jó eredményeket, bár az idén ezek a versenyek már más kategóriába tartoznak” – fejtette ki Sávolt Attila, aki szerint a továbbiakban tanítványa Monte-Carlóban, Budapesten, Münchenben, Madridban, Rómában, Genfben és a Roland Garroson szerepel.

A hercegségbeli tornáról a tréner felelevenítette, hogy 2002-ben a főtáblán megverte a német Nicolas Kiefert, aki top 30-as játékos volt akkor, majd telt házas, centerpályás meccsen döntő szettben kikapott az akkor világranglista-második Tommy Haastól.

„Marci már nagyon sok rekordomat megdöntötte, és nagyon boldog lennék, ha most ezt is felülmúlná. Kicsit úgy éreztem az Australian Open után, hogy egy időre ellőtte a puskaporát, de most reménykedem benne, hogy az európai szabadtéri szezon új lendületet adhat a játékának” – zárta elemzését Sávolt Attila.

Borítókép: Fucsovics Marci a Davis-kupán

AFP / BELGA / Eric Lalmand