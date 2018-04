Hazai pályán győzte le az Újpest a Vasast

Ezek az eredmények születtek az OTP Bank Liga 26. fordulójában.

A Balmazújváros a hajrában fordítva 2-1-re nyert a vendég Diósgyőr ellen

Az első félidő eseménytelen játéka után a második félidő legelején vezetést szerzett a DVTK, és utána ügyesen őrizte az előnyét. Már-már úgy tűnt, el is viszi a három pontot, de a 88. és a 90. percben is tizenegyest kapott a Balmazújváros, amelyet Rudolf mindkétszer belőtt. Ezzel megszakadt a hazaiak ötmeccses nyeretlenségi sorozata, a DVTK viszont már öt meccs óta nem nyert – számolt be róla a Nemzeti Sport Online.

Az Újpest saját közönsége előtt 4-2-re legyőzte a Vasast

Hat gól született az Újpest és a Vasas összecsapásán, a lila-fehérek kétszer annyi alkalommal találtak be, mint ellenfelük, és ez három pontot ért – fogalmazott az NSO.

A találkozó elejét jellemző mezőnyjáték után a félidő derekán jó egyéni megmozdulásból, az első komoly lehetőséget kihasználva vezetést szerzett az Újpest. A meccs ezt követően megélénkült, a kiesés elől menekülő angyalföldiek egy meg nem adott gólt követően egy megítélt találattal egyenlítettek. A szünet előtti időszakra újra lelassult a játék – számolt be róla az MTI.

A második félidő elején négy percen belül három gól is született: a nagy nyomást kifejtő Újpest újra vezetést szerzett, s bár a Vasas gyorsan egyenlíteni tudott, a lila-fehérek hamar újra lépéselőnybe kerültek. A hajrára fordulva pedig Novothny Soma másodszor is bevette a vendégek kapuját, ezúttal tizenegyesből, ezzel biztossá tette csapata sikerét.

Az Úpest legutóbbi három bajnokiján nem tudott betalálni, ezúttal viszont jobban jött ki a gólpárbajból. A Vasas – amely idegenben 1997 óta nem tud nyerni az Újpest ellen – vereségével visszacsúszott az utolsó pozícióba.

A házigazda Puskás Akadémia 1-1-es döntetlent játszott a Budapest Honvéddal

A találkozó elején a Puskás Akadémia átengedte a területet a vendég együttesnek, amely így jóval többet birtokolta a labdát, de mezőnyfölénye meddőnek bizonyult. A hazaiak elvétve kerültek a Honvéd kapuja elé, ám egy ilyen alkalommal a Perosevic a felső lécre fejelte a labdát. Negyedórával később aztán már megrezdült a fővárosiak hálója: Knezevic szöglete után Hegedűs János fejelt a kapuba.

A fordulást követően sem sokat változott a játék képe: a Honvéd görcsösen próbált gólt szerezni, míg a Puskás magabiztosan őrizte előnyét. A vendégek próbálkozásai aztán végül sikert hoztak: a hajrában Kukoc beadását Danilo fejelte a hazai kapuba – foglalta össze a mérkőzést az MTI.

A Paks 2-1-re kikapott a vendég Haladástól a labdarúgó

A vendégek 10 perc elteltével Hahn elképesztően peches öngóljával szereztek vezetést, majd a második félidőben gyors gólváltás után alakult ki a végeredmény, Grumics remek gólja után Simon András szépített fejjel, ennél többre azonban ma nem futotta a Paks erejéből. A Paks vendégeként szerzett fontos három pontot a Haladás – értékelte a Nemzeti Sport.

A Mezőkövesd gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán az esélyesebb Videotonnal

A kiesőzónából menekülő Mezőkövesd és a csak rosszabb gólaránnyal második Videoton találkozójának első félórája meddő mezőnyjátékkal telt, aztán a vendégek jutottak el először gólhelyzetig.

A szünet után maradt a közepes színvonalú küzdelem, a közönség kedélyét leginkább a sűrűn érkező sárga lapok borzolták. A hajrában kissé beszorultak a borsodiak, de a fehérvári csapat ekkor sem tudott igazán veszélyeztetni, így csak egy ponttal távozott Mezőkövesdről.

Borítókép: James Manjrekar, a Vasas (b) és Zsótér Donát, az Újpest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga Újpest FC – Vasas FC mérkőzésén a fővárosi Szusza Ferenc Stadionban 2018. április 14-én

MTI Fotó: Czagány Balázs