Major Veronika aranyérmes lett a 40 vegyes számban

Major Veronika nyerte vasárnap a 40 vegyes versenyszámot a gyenesdiási 50 méteres futócéllövő Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség beszámolója szerint Major már a szombati nap után élen állt 191 körrel (97, 94) néggyel megelőzve a második német Daniela Vogelbachert. A keszthelyi sportlövőnek vasárnap sem remegett meg a keze, a második húsz lövés (95, 94) során sem tudták megelőzni. A 380 körös teljesítménnyel biztosan lett aranyérmes, második helyen az ukrán Galina Avramenko zárt 377 körrel, míg a harmadikon az orosz Irina Izmalkova 375-tel. A másik két magyar induló közül, Körtvélyessy Gabriella 359 körrel 7., Bedekovich Viktória 317 körrel 13. lett.

„Reggel úgy keltem, hogy éreztem, jól fog menni a lövészet. Nagyon koncentráltam már a szólításom előtt is, mert akartam ezt a sikert. Az utolsó nyolcast leszámítva elégedett vagyok a mai eredményemmel is. Szerencsére ez már nem befolyásolta a versenyt” – mondta a győztes.

„Örülök a 380 körös teljesítménynek és a sporttörténelmi aranyéremnek is, hiszen korábban a nőknek ebben a szakágban, 50 méteren nem rendeztek kontinensviadalt”

– tette hozzá.

Major elárulta, rövid pihenőt tart, majd elkezdi a felkészülést pisztollyal az augusztusi, riói világkupára és a szeptemberi 25 méteres Európa-bajnokságra.

„Kell-e annál nagyobb öröm, mint amikor egy sportoló a saját környezetében, a saját lőterén lesz Európa-bajnok?! Ráadásul csak nehezítette a dolgát, hogy két napig lőtték a 40 vegyest, amelyben az első nap után már magabiztosan vezetett. Versenyzői klasszisát mutatja, hogy mentálisan is kiválóan megoldotta ezt a helyzetet. Egy hazai rendezésű világversenynél mindig nagyon fontos, hogy legyen hazai érem, aranyérem, most ez is teljesült” – jelentette ki Győrik Csaba szövetségi kapitány.

A férfiaknál a lengyel Lukasz Czapla lett az első 395 körrel, a legjobb magyar, Tasi Tamás 384 körrel 11. helyen zárt, Boros László 380, Sike József 376 körrel fejezte be a 40 vegyes számot.

Forrás: MTI