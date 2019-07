Milák Kristóf negyedik lett 100 méter pillangón

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hőn szeretett gyermekünk, testvérünk, VITÉZ NYÁRFÁS BENCE LÁSZLÓ folyó hó 24-én, életének 26. évében tragikus hirtelenséggel adta vissza életét Teremtőjének. Végső búcsúztatásáról később történik intézkedés. Szülei, testvérei

Bármi rosszat hozhat az élet, idővel minden megoldható, de egy drága jó férj, édesapa, nagypapa sohasem pótolható. Fájó szívvel emlékezünk CZEBEI JÁNOS halálának harmadik évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk, HÁY MENYHÉRTNÉ Wald Margit himesházi lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 30-án lesz a himesházi temetőben. Előtte fél 5-től gyászmise. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudtajuk, hogy drága édesanyám és szeretett nagymamánk, OTT JÁNOSNÉ Hoffer Anna 83 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. augusztus 2-án, a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, HULLÁR JÓZSEF 61 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. július 31-én 16 órakor lesz a pogányi temetőben. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy KISS ISTVÁNNÉ Simon Erzsébet váradi lakos 98 éves korában csendesen eltávozott. Temetése július 27-én, szombaton 13 órakor lesz a váradi temetőben. A gyászoló család

"Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón, még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, s nem feledünk Téged." KŐRÖSI GYULÁNÉ Mayer Irén Rozália Halálod 7. évfordulóján Emlékszik rád szerető családod

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk, ID. KOVÁCSFI IMRÉNÉ Paula hosszas betegség után 93 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2019 július 29-én a 9.15 órakor kezdődő gyászmise után 10 órakor kísérjük a vokányi temetőbe. A gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BUCSUHÁZY JÓZSEF kátolyi lakos 69 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. július 27-én 11 órakor lesz a kátolyi római katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. TÓTH DEZSŐNÉ Boli Irén regenyei lakos 88 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. július 30-án 10.30 órakor lesz a regenyei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy GOMBOS ATTILA türelemmel viselt, súlyos betegség után 78 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 29-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

„Hiszem, hogy az édesanyák nem halnak meg, csak dolgos kezük, fáradt szívük örökre megpihen” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. KÖLGYESI JÁNOSNÉ Salamon Anna birjáni lakos 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 25-én a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a birjáni temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy LŐRINCZ ZOLTÁNNÉ Nagy Mária harkányi lakos tragikus hirtelenséggel életének 64. évében távozott közülünk. Utolsó útjára 2019. július 26-án 10.30 órakor kísérjük a harkányi temető ravatalozójából. Drága emléke szívünkben él. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Előtte 9.30 órakor gyászmise a katolikus templomban. A gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Ami neked szent és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom." Fájó szívvel tudatjuk, hogy PERÉNYI JÁNOSNÉ fazekasbodai lakos jóságos szíve és dolgos keze örökre megpihent 90 éves korában. Temetése 2019. július 26-án, a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a fazekasbodai temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és kedves rokonunk, ULRICH MÁRTONNÉ Gasz Margit 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. július 25-én, a 16 órakor kezdődő gyászmise után lesz a püspöklaki temetőben. A gyászoló család