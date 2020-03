Morálisan kell összeszedni a válogatottat az új szövetségi kapitány szerint

Koch Róbert, a 43 éves szakember a következő három évben irányítja majd az együttest, és elsődleges feladatának a rendrakást nevezte.

Koch Róbert, a magyar férfi röplabda-válogatott pénteken kinevezett szövetségi kapitánya szerint elsősorban morálisan kell rendbe tennie a nemzeti csapatot az idei Európa-bajnoki selejtezőre.

„Az elmúlt nyáron, amikor az osztrák válogatott másodedzőjeként kétszer is találkoztunk a magyarokkal, egy morálisan szétesett csapatot láttam, aminek nyilván megvoltak az okai” – fogalmazott Koch Róbert, akinek

meglátása szerint Magyarországon az utánpótlásban régóta nincs meg az a mentális nevelés, hogy a legnagyobb megtiszteltetés legyen pályára lépni a válogatottban,

emiatt voltak olyan röplabdázók, akik ilyen-olyan indokkal nem szerepeltek az elmúlt években a nemzeti csapatban.

„Én megértem azt is, hogy az erős bajnokságokban játszóknak kell a pihenő, de más sportágakban, vagy más röplabdacsapatoknál a mieinknél sokkal nagyobb sztárok is tudják, hogy azért cserébe, amit kaptak az országuktól, vissza is kell adniuk valamit” – fogalmazott a szövetségi kapitány. Hozzátette, a válogatottban senki nem a pénzért játszik, mindenkinek belső motivációt kell találnia a címeres mez viselésére.

„Akarniuk kell, hogy a gyerekek kimenjenek a mérkőzéseikre, lássák őket élőben. Ha valakinek akkora az egója, hogy ezt nem érti, az ne is jöjjön.”

A válogatott nyári programjával kapcsolatban kiemelte, egyáltalán nem bánja, hogy a csapat nem vesz részt az Európa-ligában, ugyanis a lebonyolítás miatt nehéz motiválni a játékosokat.

„Az elmúlt években a röplabdázók kifogások tárházával mondták le a nemzeti csapatban való szereplést, most azonban július 27-én kezdünk majd, senki nem mondhatja, hogy fáradt vagy sérült, és vizsgák sincsenek. Aki nem jön, az tényleg azért nem jön, mert nem érdekli” – jelentette ki a szakvezető, aki szerint három hét felkészülés elég, ha nyáron „mindenki megfelelően karban tartja magát”.

A jelenleg két, legmagasabbra taksált magyar játékosról, a klubcsapatával egyaránt Bajnokok Ligája-negyeddöntős Baróti Árpádról (Zaksa Kedzierzyn-Kozle, lengyel) és Pádár Krisztiánról (Fakel Novij Urengoj, orosz) azt mondta: kétélű dolog, hogy egy posztra van két ilyen kaliberű röplabdázója Magyarországnak. Egyfelől nagyon jó, hogy a játékosok tudják egymást váltani, másfelől nagy mentális erő szükséges a vezetőedző részéről, hogy kezelni tudja a helyzetet.

„Fontos lesz, hogy a fiatalok és az idősebbek is vállalják a válogatottságot, mert csak fiatalokkal vagy csak idősekkel is nagyon nehéz jó eredményt elérni. Pádár Krisztiánnak pedig azt üzenem, ha új kihívásokat keres, nálam lehet nyitásfogadó” – utalt a feladóátló poszton játszó röplabdázó egy korábban megjelent nyilatkozatára.

Saját szerepével kapcsolatban kiemelte, úgy írta alá szerződését, hogy részt vállal a magyarországi edzőképzésben, és a férfi szakág teljes felügyelete az övé lesz.

„Régóta elmentem otthonról, sokat tanultam, szeretném hazahozni ezt a tudást. Megpróbáljuk nyugati szintre emelni a magyar röplabdát, ehhez az első lépés, hogy egységes felnőtt válogatottunk legyen, ahova a fiúk jó kedvvel jönnek. Nagyon nehéz a mostani selejtezős csoportunk, így egyelőre nem cél a kijutás az Eb-re, az inkább majd 2023-ban lehet reális. Új korszakot szeretnék nyitni” – tette hozzá Koch Róbert, akinek

stábját előre láthatóan csak magyar szakemberek fogják alkotni.

A magyarok az Eb-selejtezőben a fehéroroszokkal, a portugálokkal és a norvégokkal szerepelnek azonos négyesben.

Klubcsapatánál, az osztrák UVC Graznál, melyet 2016 óta irányít, egyelőre nincs szerződése a következő idényre, de törekszik arra, hogy megegyezzen az együttesével.

„Az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémiánál is dolgozom, jó ideje kéthetente hazajárok, így ha esetleg a graziaknak ez a felállás nem lenne megfelelő, akkor a másik két munka is elég. Ha maradok, az osztrákoknál lazábbra engedem a gyeplőt, így Mózer Zoltánon, az ottani másodedzőmön nagyobb lesz a felelősség. Szeretnék itthon is előadásokat tartani, klubokat látogatni, így ez esetben sok egyeztetésre lesz szükség” – zárta Koch Róbert.

Az egykori feladó Koch 1994 és 2010 között 91 alkalommal lépett pályára a magyar válogatott színeiben, tagja volt a 2001-ben Európa-bajnoki résztvevő nemzeti csapatnak is.

Az elmúlt években az osztrák válogatott másodedzője, illetve a Graz együttesének vezetőedzője volt. Terem- és strandröplabdában egyaránt több bajnoki címet szerzett.

Forrás: MTI

Borítókép: A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 3-1-re nyertek a férfi röplabda Európa-liga ezüst diviziójának Magyarország – Bosznia-Hercegovina mérkőzésén a nyíregyházi Continental Arénában 2019. május 25-én.