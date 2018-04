Németh Nándor: a dobogó a cél Glasgow-ban

Az, hogy az úszó már most kiváló sprinter, az előző szezon is bebizonyította, idén pedig még feljebb juthat az egriek vb-bronzérmes versenyzője - derül ki a Vasárnap Reggel interjújából.

Szinte semennyit sem pihent az országos bajnokság után, hiszen a versenyt ugyan egy lazább hét követte, de azért így is volt napi egy edzése – két hét távlatából: elégedett az ob-n nyújtott teljesítményével?

Egy hónappal hamarabb volt az idén az ob, mint tavaly, így nem lehetek elégedetlen, ha az az időeredményeimet nézem – mondja Németh Nándor, az Egri Úszó Klub 18 éves úszója, a budapesti világbajnokságon bronzérmet szerző 4×100 méteres gyorsváltó tagja.

Mondjuk egy március végi 48.31-es száz gyors után nem is nagyon mondhat mást…

A száz gyors előfutama után valami ilyen időre számítottam a döntőben. Persze, az országos csúcs, a 48.25 volt a cél, ez Debrecenben nem sikerült, talán legközelebb fog.

Idénre „kiöregedett” az ifjúsági korosztályból, most már csak a felnőttek között kell bizonyítania – más így a mentális felkészülése?

Annyira azért nem, és ez talán annak is köszönhető, hogy elég jól sikerült a beilleszkedésem a felnőtt mezőnybe tavaly azzal a világbajnoki bronzéremmel, és azzal, hogy a rövid pályás Európa-bajnokságon is sikerült ott lennem a döntőben – nekem, akinek borzalmasak a fordulói… Ez a 48.31-es száz gyors sem rossz e tekintetben, bár a világranglistás pozícióm nyilván változni fog. Én úgy számolok, hogy egy 48 másodpercen belüli idővel az augusztusi glasgow-i Eb-n már dobogóra lehet állni.

Benne van önben ez az idő?

Nyárra bennem lehet. Nem szeretném persze elkiabálni, de egyértelműen ez a cél. No meg az, hogy az Európa-bajnokságon a váltókkal is hasítsunk: hihetetlenül erős csapatunk van, a 4×100 és a 4×200-as gyorsváltó is nagyot mehet Glasgow-ban.

Miért jó váltót úszni? Az úszás egyéni sport, mégis a versenyzők mindegyike áradozik arról, mennyire szeret csapatban úszni.

Ha egy országos bajnokságon úszol váltóban, akkor a klubodért úszol, ha világversenyen, akkor pedig az országért, a válogatottért. Ez nekem mindig ad egy plusz adrenalinlöketet, ilyenkor az ember mindig még inkább megtesz mindent azért, hogy jobban teljesítsen. Ha az egyéni számaidat elrontod, csak magadnak teszel rosszat, ha egy váltóban hibázol, a többieket is megszí…, bocsánat, szóval, a többieknek is ártasz, így aztán ilyenkor tényleg mindig arra törekszik az ember, hogy rendben menjen minden – a lehető leginkább.

Azért azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt egy évben egyre többen megismerték a nevét, ezt észleli a mindennapok során is?

Úgy veszem észre, igen, hogy ez így van. Az országos bajnokságon is volt külön is szurkolótáborom, egyre több kisgyerek jön oda hozzám autogramot, vagy éppen közös fotót kérni, de remélem, ez a jövőben csak még inkább fokozódik. Bár nem vagyok az a típus, aki szívesen megnyilvánul, nem nagyon szeretek kiállni a színpadra, jobb nekem a háttérben, ettől függetlenül azért persze, hogy örülök ennek.

Visszatérve az augusztusi Európa-bajnokságra: egyértelműen a 48 másodpercen belüli idő a cél?

Igen, ez a terv. Az biztos, hogy az Eb-n már a délelőtti előfutamban jó időt kell úszni ahhoz, hogy továbbjusson az ember, de a középdöntőt már délután rendezik, olyankor mindenkinek jobban megy. Egyértelmű az is, hogy hatalmas csata lesz a fináléért, apróságok döntőnek, minden kis hiba számít.

Ha érzi magában a 48-on belüli időt, és úgy véli, hogy azzal akár dobogóra is lehet állni az Eb-n, akkor nem csak a döntőbe jutásról álmodik…

Én csak azt mondom, hogy 48-on belüli eredménnyel fel lehet állni a dobogóra az Eb-n.

Sós Csaba szövetségi kapitány: Öröm látni őt a vízben „Németh Nándi egy rendkívül tehetséges fiú. Ne feledjük, hogy ő 100 gyorson lett ifjúsági Európa-bajnok, ilyenből pedig eddig összesen kettő akadt a magyar úszósportban. Ő a második, 47 évvel Nándi győzelme előtt Hargitay András szerzett ifjúsági Eb-aranyat ebben a számban. Már-már laikusan fogalmazva mondhatnánk, hogy ezen a távon mindenki egyforma, majdnem ugyanazt tudja, itt nyerni hatalmas fegyvertény. Ráadásul Nándinak van egy jó tulajdonsága, és ennek kapcsán érdemes visszanézni a tavalyi esztendőt, minden váltóversenyt, hiszen minden alkalommal másik helyen úszattuk, más volt a feladat, és mindet megcsinálta jól! Egy széles repertoárral rendelkező, sok mindenre alkalmas fiú, aki ha összeesik a végén, akkor is megoldja jól a feladatát – öröm látni őt a vízben.”

Borítókép: Németh Nándor a márciusi, debreceni ob-n, miután megnyerte a 100 méteres gyorsúszást

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt