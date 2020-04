Online sakkmeccsen csap össze kedden Magyarország és Németország

A Hello, Sakk! címmel nemrégiben életre hívott online sakkcsatorna szervezésében Magyarország és Németország felnőtt női sakkválogatottja mérkőzik meg 4-4 táblán, kedden, 18.30-tól.

A játszmákat online vívják és mindenki számára követhetők. A magyar csapatot Hoang Thanh Trang, Gara Anita, Gara Tícia és Papp Petra alkotja.

Papp Gábor, az esemény egyik szervezője, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya szerint a mérkőzés több szempontból is fontos. Mint mondta, a sakk talán az egyetlen olyan sportág, ami online is ugyanúgy űzhető, mint „valós térben”. Jelezte, a hasonló események segítik a sakk népszerűsítését és jót tesznek a válogatott csapat formában tartásának is.

„Ugyan az idei sakkolimpiát is elhalasztották, de a felkészülés nem állhat meg” – fogalmazott a kapitány.

A koronavírus-járvány miatt a Magyar Sakkszövetség már korábban arra buzdította a versenyszervezőket, hogy az elhalasztott versenyek helyett szervezzenek online eseményeket. Egyik ilyen kiemelkedő kezdeményezés a kéthetente jelentkező Hello, Sakk! élő sakkcsatorna, amelyben volt már nagymesteri oktató előadás és beszélgetést is, ezúttal pedig válogatott mérkőzés színtere lesz.

Forrás: MTI